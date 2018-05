Twitter: zalecamy każdemu użytkownikowi zmianę hasła

Możliwe, ze dane wszystkich 330 milionów użytkowników Twittera są zagrożone.

Zdjęcie Twitter ostrzega użytkowników /123RF/PICSEL

Administratorzy jednego z największych portali społecznościowych na świecie opublikowani nietypowy komunikat. Proszą w nim każdego użytkownika o zmianę hasła. Jak zapewniono, eksperci od bezpieczeństwa portalu nie wykryli żadnego poważnego wycieku, ale jakiś czas temu zauważono lukę w zabezpieczeniach haseł do kont, która została właśnie naprawiona.

Mimo iż teoretycznie do niczego poważnego nie doszło, dla bezpieczeństwa lepiej zmienić hasło, ponieważ luka była na tyle poważna, że nie można jej lekceważyć. Oprócz tego, warto pamiętać, że regularna zmiana hasła do wszystkich kont jest zalecana niezależnie od tego, czy w ostatnim czasie doszło do jakichkolwiek incydentów związanych z bezpieczeństwem.