Trzy popularne oszustwa w Internecie

Internet to raj dla cyberprzestępców. W sieci czyha sporo niebezpieczeństw, które tylko w pewnej części zostały zweryfikowane i opisane. Reszta wciąż pozostaje zagadką dla przeciętnego użytkownika. Jakie z nich są najbardziej popularne w sieci? Jak się przed nimi bronić?

Zdjęcie Jak się bronić przed zagrożeniami w Internecie / Adobe Stock

Używając nowoczesnej technologii, użytkownicy często zapominają o jednym - bezpieczeństwie. Szybki dostęp do informacji jest także dużym zagrożeniem dla prywatności. Dla przykładu - udostępniając dane o lokalizacji, pozwalasz narzędziom internetowym dobierać treść, która potencjalnie może się nam spodobać. Bez wiedzy Internauty monitorują one jego każdą aktywność w sieci. Mają dostęp do historii wyszukiwania, przeglądanych materiałów i wysyłanych e-maili.

Jakie niebezpieczeństwa znajdziesz w sieci?

Biorąc pod lupę kwestie zabezpieczenia naszych działań w sieci, warto przyjrzeć się, jak konkretnie wykorzystywana jest ona do cyfrowych przestępstw.

1. Niezweryfikowanie aplikacje

Internetowi oszuści często wykorzystują banery reklamowe. Jeśli przypadkowo w niego klikniesz, otworzy się nowa karta. Tam znajduje się informacja o konieczności aktualizacji programu, którą należy pobrać. Kliknięcie powoduje pobranie na komputer pliku o nazwie podobnej do posiadanego przez nas programu.

Pobrany i uruchomiony plik z programem może uszkodzić laptop czy tablet. Aplikacja skanuje dane na dysku, a pracując w tle - celowo spowalnia komputer lub szuka zapisanych haseł w plikach. Gdy już je znajdzie, w jednej chwili stracisz dane do kont i aplikacji.

Czy można się jakoś bronić przed taką sytuacją? Czasem programy antywirusowe lub zapory sieciowe są w stanie zidentyfikować zainfekowaną stronę. Jeśli zobaczysz taki komunikat, natychmiast opuść podejrzaną stronę.

Tak samo jak w przypadku wirusa ransomware możesz zostać poproszony o przelanie gotówki w celu odblokowania danych.

2. Phishing

Phishing to nieuczciwe pozyskanie prywatnych danych, których używamy w trakcie korzystania

z witryn internetowych. Najczęściej crackerzy wysyłają e-maile z linkami. Po kliknięciu w niego użytkownik trafia na stronę, która łudząco przypomina witrynę:

- jego banku,

- operatora, z którego usług korzysta,

- serwisu społecznościowego, gdzie posiada konto.

Zostaje poproszony o uzupełnienie standardowych danych do logowania, np. nazwy użytkownika, hasła, numerem telefonu czy konta bankowego.

Popularne są też strony reklamowe, które mają zachęcić do klikania. Po kliknięciu pojawia się okienko z prośbą o podanie danych osobowych w celu późniejszego kontaktu. Wszystkie SMS-y, które użytkownik otrzyma z podejrzanego numeru (albo na niego wyślemy), będą dodatkowo płatne.

3. Dobrowolne udostępnianie danych

Przekazując osobiste dane jakiejś witrynie, powinieneś dokładnie przeanalizować, czy nie trafią one do tzw. wolnego obiegu. Z pomocą przychodzi regulamin danej strony internetowej, który należy dokładnie przeczytać. Jego brak już na początku może sugerować, że kwestie prawne nie są do końca rozwiązane, a co za tym idzie - istnieje duże ryzyko oszustwa.

Dlatego też nigdy nie wypełniaj ankiet ani nie bierz udziału w konkursach, których organizator jest anonimowy.

- Atrakcyjne konkursy to bardzo popularny sposób na pozyskanie danych Internautów. Któż z nas nie chciałby wygrać wycieczki na drugi koniec świata albo nowego samochodu? - mówi Bartosz Kurzawa, radca prawny z serwisu bramkisms.info. - Użytkownik zainteresowany wartościową nagrodą w konkursie bardzo chętnie udostępnia swój numer telefonu. Niestety niewiele osób czyta regulamin lub szuka informacji o podmiocie, który świadczy usługi. Często jest tak, że biorąc udział w konkursie nieświadomie aktywujemy przy okazji inne usługi. Mimo że taki scenariusz jest prawnie niedopuszczalny, to w rzeczywistości bardzo dobrze funkcjonuje. Możemy zadać pytanie: jak to możliwe? Prawda jest taka, że nikt regulaminów nie czyta. Po miesiącu, kiedy zobaczymy ekstremalnie wysoką sumę na rachunku, często nie wiemy nawet, gdzie zacząć poszukiwania. Ryzyko dla nieuczciwych firm jest niskie, dlatego taki standard utrwalił się na rynku. Pamiętaj, biorąc udział w konkursie, możesz zostać wpisany na listę tzw. "subskrybentów" danej usługi, która codziennie wysyła wiadomości tekstowe. Jak się później okazuje, kosztuje ona krocie - dodaje ekspert.

Jak się bronić przed zagrożeniami w Internecie?

1. Uważaj, gdzie zostawiasz dane

Weryfikacja wiarygodności strony to podstawowy krok, który można wykonać w celu zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych w wirtualnym świecie. Czytaj regulaminy i analizuj treści znajdujące się na stopkach strony, które celowo umieszczane są w miejscach, które ciężko w ogóle zauważyć. Jeśli zauważysz, że w konkursie nie ma informacji o organizatorze, a sama treść napisana jest łamaną polszczyzną, natychmiast usuń taką wiadomość.

2. Zanim klikniesz w link, sprawdź dokąd odsyła

Zanim klikniesz w odnośnik na nieznanej stronie, zobacz dokąd on odsyła. Ustawiając kursor na aktywnym linku, zobaczysz na dole dokładny adres witryny. Często adresy stron są łudząco podobno do tych zaufanych, ale brakuje jednej litery lub litery są zamienione kolejnością.

Większość witryn posiada specjalne certyfikaty bezpieczeństwa. Rozpoznasz je po symbolu zielonej kłódki przy pasku adresu.

3. Zadbaj o własną prywatność

Często sami Internauci podejmują niebezpieczne działania w sieci. Zapisują się na nieznane newslettery albo zostawiają swoje numery telefonu czy inne dane. Pamiętaj, by zawsze najpierw sprawdzić, kto kryje się pod numerem 74 XXX, na który masz zadzwonić. W Internecie nie brakuje serwisów, gdzie bezpłatnie sprawdzisz taki podejrzany numer i dowiesz się, ile będzie kosztować połączenie.

W praktyce przed cyberoszustami nie da się ochronić. Jednak zdaniem Bartka Kurzawy warto pamiętać, że ryzyko oszustwa można zminimalizować, sprawdzając, czy:

· dla danej usługi dostępny jest regulamin, wskazujący kto usługi świadczy,

· formularz do wprowadzania danych osobowych zawiera obowiązkową informację, komu takie dane udostępniamy i w jakim celu.

- Poświęcając trochę czasu na ustalenie podstawowych informacji, możesz zrobić naprawdę wiele, by zminimalizować ryzyko zniszczenia sprzętu, utraty osobistych danych i pieniędzy - dodaje ekspert.