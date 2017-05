​Top 3 najnowsze wearables, które musisz mieć

Poznaj trzy najnowsze wearables, które ułatwiają życie i pomagają pokonywać bariery związane z własnym ciałem. Aleksandra Przegalińska z MIT, Joe Raio z Microsoft i David Pacia z Silvair odkrywają najnowsze rozwiązania i trendy w IoT.

Technologia wearables nabiera rozpędu. Coraz częściej otaczamy się inteligentnymi gadżetami. Opaski mierzące tętno lub spalone kalorie, wysyłające dane do smartfonów, stają się już kanonem wearables. Niedługo dołączą do nich ubrania. Mogłoby się wydawać, że koncept inteligentnej odzieży brzmi futurystycznie. Ale już w tym roku trafią do sklepów pierwsze kurtki Commuter Trucker Jacket od Google i Levi’s. Jakich innych użytecznych wearables mogą spodziewać się konsumenci w najbliższym czasie?

Inteligentna kurtka od Google i Levi’s

Przesuń palcami po lewym rękawie, aby przewijać utwory w odtwarzaczu lub potrzyj, by sprawdzić godzinę. To tylko dwie z wielu funkcji, jakie daje użytkownikom inteligentna kurtka, która powstała przy współpracy Google i Levi’s. Co jeszcze? Umożliwia odbieranie lub odrzucanie połączeń, korzystanie z nawigacji i podpowiada informacje o wartych uwagi miejscach w najbliższej okolicy.

Kurtka nosi wdzięczną nazwę Commuter Trucker Jacket i zgodnie z zapowiedziami twórców, trafi do sklepów już w tym roku. Jak to możliwe, że wyglądający na jeans materiał ma takie możliwości? Projektanci wykorzystali tzw. przędzę żakardową, która przewodzi prąd. Na lewym rękawie umieszczono 15 czujników, które przekazują sygnały poprzez wbudowany w kurtkę Bluetooth do smartfona.

2. “Dźwiękowa bluzka" od CuteCircuit

Sound Shirt, stworzona na zamówienie Hamburskiej Orkiestry Symfonicznej przez dom mody CuteCircuit, pozwala... odczuć osobom niesłyszącym wrażenie muzyki. Bluzka powstała z inteligentnego materiału, ma wbudowany mikrofon, akcelerometr i mikronadajniki, które wibrują odpowiednio do tempa muzyki.

Jak działa Sound Shirt? Gdy zaczyna grać muzyka, bluzka zamienia się w wibrujące, dynamicznie zmieniające się dzieło sztuki. Na powierzchni wyświetlają się kolorowe, pulsujące (a także wibrujące) wzory, które zmieniają się w rytm melodii. Użytkownik ma wrażenie, że jest dosłownie otoczony muzyką i czuje ją w swoim ciele.

3. Rękawice dające głos

Bright Sign Glove to rękawice, które powstały z myślą o osobach głuchoniemych i niedosłyszących. Ich podstawową supermocą jest tłumaczenie języka migowego na ludzką mowę. I to w czasie rzeczywistym! To rękawice, które dosłownie dają głos.

Jak działają Bright Sign Gloves? Rękawice mają wbudowaną w każdym palcu gęstą siatkę czujników ruchu. Ruch tłumaczony jest na tekst, który wyświetla się na wierzchu dłoni. Następnie tekst tłumaczony jest na ludzką mowę i odtwarzany za pomocą mikro głośników.

To właśnie Internet of Things i wearables będą jednym z tematów Code Europe - największej konferencji programistycznej w Polsce, która 23 maja odbędzie się we Wrocławiu, a 25 maja w Warszawie. Wydarzenie obejmie najważniejsze obszary w branży IT, a prelekcje poprowadzą światowi eksperci ds. wearables i IoT. Na jakie prezentacje warto zwrócić uwagę?

Pasjonatom wearables i sztucznej inteligencji zapewne nie jest obce nazwisko Aleksandry Przegalińskiej z Massachusetts Institute of Technology, która wraz z Leonem Ciechanowskim podczas Code Europe w Warszawie poprowadzi prelekcję pt. “Wearable devices, mindtracking and mindhacking - are portable EEG devices just neurogadgets?". Podczas prezentacji przedstawione zostaną efekty eksperymentów nad wearables sterowanymi za pomocą mózgu. Niektóre z innowacyjnych gadżetów pełnią czysto pasywne funkcje, podczas gdy inne aktywnie wspierają zmiany stanów poznawczych.

"Pojęcie IoT i wearables nie jest już dla większości żadną tajemnicą. Jednakże dla specjalistów jakości automatyzacja testów w tym obszarze często jest zadaniem rodem z "mission impossible"." - mówi David Pacia z Silvair, “zawsze szukający dziury w całym" tester oprogramowania, pasjonat wearables i IoT. Podczas prezentacji David pokaże, jak wiele wyzwań czeka i jak można sobie z nimi poradzić przy próbie tworzenia środowiska E2E. O wyzwaniach dla testerów i rozwiązaniach będzie można posłuchać na spotkaniu “Automatyzacja testów w IoT - case study", podczas Code Europe w Warszawie i we Wrocławiu.

Zaawansowanych pasjonatów IoT zainteresuje z pewnością prelekcja Joe Raio z Microsoft pt. “Real world IoT solutions using Azure IoT & Azure Functions". Podczas prelekcji Joe pokaże, w jaki sposób Microsoft zastosował rozwiązania IoT w szklarniach i szkółkach roślin amerykańskiego giganta z branży ogrodniczej Costa Farms, aby umożliwić monitoring najważniejszych z punktu widzenia uprawy roślin parametrów w czasie rzeczywistym. Pomysłowe rozwiązanie bazuje na Arduino Devices, Azure IoT Hub, Azure Functions, a na spotkaniu przedstawiona zostanie jego pełna architektura oraz demo.

Pełna agenda konferencji programistycznej Code Europe >> https://www.codeeurope.pl

Gdzie i kiedy odbędzie Code Europe?

Wrocław, 23 maja, Hala Stulecia

Warszawa, 25 maja, PGE Narodowy

