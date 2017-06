To już oficjalne. Apple interesuje się rynkiem samochodów autonomicznych

Od dawna mówi się o tym, że Apple planuje wejść na rynek samochodów, ale nigdy nie zostało to w żaden sposób potwierdzone ani sprecyzowane. Teraz Tim Cook rozwiał wszelkie wątpliwości.

Tim Cook udzielił ostatnio wywiadu redakcji Bloomberga. Wyznał w nim, że Apple interesuje się rynkiem pojazdów i urządzeń autonomicznych, w tym samochodów. CEO Apple'a nie powiedział jasno, że jego firma pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi tej branży, ale z jego słów można wywnioskować, że jest to jeden z kierunków rozwoju jaki obrano.



- Autonomiczność jest dla nas czymś niesamowicie ekscytującym, ale zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jeśli chodzi o produkty, co zrobimy, ale jest jasne, że jest to technologia, którą uważamy za bardzo ważną - przyznał Cook.

To wciąż tylko słowa i nie wiadomo, czy cokolwiek za nimi stoi, ale to wystarczyło, aby fani Apple znów zaczęli marzyć o pojazdach swojej ulubionej marki. Przypomnijmy, że niecały rok temu w sieci pojawiły się pogłoski, ze firma z Cupertino przymierza się do zakupu McLarena, jednak te okazały się nieprawdziwe.



Apple ma już w ofercie jeden produkt, który jest ściśle związany z branżą motoryzacyjną. To pokładowy system multimedialny CarPlay, z który jest już używany przez wielu producentów, miedzy innymi Volkswagena, BMW, czy Forda.