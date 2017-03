Test Philips Avance HR1897/30 - wyciskarka na zimę i lato

Wyciskarka wolnoobrotowa to sprzęt, który powinien się znaleźć w kuchni każdego fana zdrowego odżywiania. Czy warto kupić wyciskarkę Philips Avance HR1897/30? Odpowiedź znajdziecie w poniższym teście.

Wyciskarka do soku to sprzęt, którego warto używać nie tylko latem, gdy świeżych owoców i warzyw jest pod dostatkiem, ale także zimą, gdy o bombę witaminową szczególnie ciężko. To absolutny must-have osób trzymających odpowiednią dietę i regularnie dostarczających do organizmu witamin i składników odżywczych nie tylko w formie kupowanych w aptekach kapsułek. Spośród dostępnych na rynku wyciskarek do soków dobrą propozycją jest Philips Avance HR1897/30.

Sokowirówka czy wyciskarka?

Nie ma nic lepszego niż świeży sok pozyskany prosto z owoców lub warzyw. Ale trzeba pamiętać, że z sokowirówki i wyciskarki otrzymamy nieco inny sok. Warto zastanowić się nad wyborem urządzenia, by spełniał nasze oczekiwania. Sokowirówka dobrze poradzi sobie z podstawowymi warzywami korzeniowymi, takimi jak marchewka, burak, seler, ale już gorzej z warzywami liściastymi. Włókniste elementy często mogą owijać się o części obrotowe sokowirówki powodując ich usterki. Takiego problemu nie ma z wyciskarkami do soków.

Philips Avance HR1897/30

Podstawową różnicę między sokowirówką a wyciskarką do soków zauważymy porównując efekty ich pracy, czyli gotowy do wypicia sok. Sokowirówki pozyskują bardzo klarowny sok, co przekłada się na jego niską jakość - nie ma w nim wielu witamin, to w dużym uproszczeniu "kolorowa woda". Dlatego lepszym wyborem są wyciskarki do soków, które produkują gęsty, bogatszy w witaminy sok. Poszczególne wyciskarki różnią się pod kątem gęstości pozyskiwanych soków. Trzeba także pamiętać, że pozyskanie soku z wyciskarki wolnoobrotowej zajmuje nieco więcej czasu, bo odbywa się na niskich obrotach. Aby uzyskać 1 litr soku potrzeba ok. 5 minut.

Wyciskarki do soków (szczególnie typu poziomego) są bardzo łatwe i proste do czyszczenia. Składają się one z niewielu części mechanicznych, które łatwo można zdemontować i wymyć albo pod bieżącą wodą, albo w zmywarce. Sokowirówki mają liczne sita, w których lubią skrywać się cząstki owoców/warzyw, co może nastręczać problemy podczas czyszczenia.

Budowa i jakość wykonania

Wydawać by się mogło, że wyciskarka do soku to skomplikowane urządzenie. Philips Avance HR1897/30 udowadnia, że tak nie jest. To sprzęt prosty do złożenia, jeszcze prostszy w obsłudze i czyszczenia. W zestawie poza wyciskarką, znajdziemy dzbanek o pojemności 1l z miarką i pokrywką oraz kolorową książkę z przepisami na wymarzone koktajle. Nie zabrakło także dodatkowego filtru, który możemy zmieniać z tym standardowo zamontowanym, by uzyskać napoje bardziej mętne i zawierające drobinki owoców/warzyw. Warto zapamiętać, że filtr szary jest do mętniejszych soków, a czarny do klarowniejszych.



Philips Avance HR1897/30

Po wyciągnięciu wszystkich elementów z pudełka, przygotowanie wyciskarki do użycia zajmuje zaledwie kilka minut. Gdyby ktoś się pogubił, to z pomocą przyjdzie mu skrócona instrukcja obsługi, która zawiera poszczególne kroki do wykonania. Po kilkukrotnym użyciu nabierzemy wprawy i wyciskarkę będziemy składać/rozkładać błyskawicznie. Warto podkreślić, że sprzęt nie ma praktycznie żadnych ostrych elementów, więc nie grozi nam ryzyko skaleczenia. Sprzętu nie uruchomimy, gdy wyciskarka nie jest prawidłowo złożona (chodzi głównie o część wyciskającą i pojemnik na miąższ), co stanowi zabezpieczenie przed użyciem urządzenia przez dzieci.

Jakość wykonania urządzenia stoi na najwyższym poziomie - korpus jest wykonany z solidnego tworzywa sztucznego (by obniżyć masę sprzętu), ale elementy kluczowe dla działania wyciskarki (śruba ślimakowa czy klips blokujący) są metalowe. Oczywiście można je myć w zmywarce. Dobrze, że wyciskarka ma blokadę kapania - wystarczy wcisnąć dziobek urządzenia, by nie wyleciała z niego nawet najmniejsza kropla.

Philips Avance HR1897/30

Jedną z ważniejszych cech testowanej wyciskarki Philips jest fakt, że jest ona bardzo kompaktowa - zmieści się nawet w najmniejszej luce w kuchni między czajnikiem a tosterem.

Wyciskanie soków

Wyciskarka została wyposażona w technologię MicroMasticating, która umożliwia uzyskanie do 90 proc. zawartości owoców. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przyrządzić sok zarówno z owoców miękkich (mango, banan), jak i twardych warzyw. Nie będzie problemu także z wyciśnięciem soku z ziół i zieleniny o dużej zawartości włókien. Dzięki temu do spożywanego napoju można dodać zieloną pszenicę, szpinak czy nawet niektórych rodzajów orzechów (np. migdałów).



Philips Avance HR1897/30

Jak w praktyce sprawuje się wyciskarka Philips Avance HR1897/30? Bardzo dobrze, choć należy pamiętać, że ze względu na charakterystykę urządzenia pracuje dosyć powoli i głośno. Niektóre owoce i warzywa trzeba będzie pokroić na mniejsze części przed wprowadzeniem ich do wyciskarki. Otwór wlotowy na produkty jest takiej samej wielkości jak w większości wyciskarek na rynku, trzeba zatem użyć popychacza.

Proces wytwarzania soku jest banalnie prosty - gęsty i mętny napój spływa do dostępnego w zestawie pojemnika, a nieprzetworzone fragmenty owoców/warzyw lądują w specjalnym zbiorniku. Jest to proces dosyć czasochłonny - na wytworzenie dwóch pełnych szklanek soku trzeba poświęcić ok. 5 minut.



Philips Avance HR1897/30 podczas pracy jest niesamowicie sterylna - nie rozbryzguje soku ani nie brudzi otoczenia. To świetne urządzenie dla osób chcących zachować sterylność w kuchni.

Po zakończonym wyciskaniu soku wystarczy uruchomić funkcję wstępnego czyszczenia. Jest to specjalny program, dzięki któremu sok wyciskany jest do ostatniej kropli, a jednocześnie czyszczone wnętrze urządzenia. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie owoców i warzyw, bez marnowania cennych produktów.

Philips Avance HR1897/30

Podsumowanie

Philips Avance HR1897/30 to świetnie wykonane, proste w obsłudze i czyszczeniu, urządzenie do wytwarzania gęstych, pożywnych soków. Wyciskarka jest bezpieczna w użyciu i nie brudzi otoczenia, a ze względu na kompaktowe rozmiary można ją polecić wszystkim właścicielom małych kuchni. To urządzenie, które posłuży Wam całe lata, zatem warto wydać na nie ok. 1100 zł.