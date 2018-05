Test Navitel E500 Magnetic

Testujemy nawigację E500 Magnetic firmy Navitel, produkt wyróżniający się na tle innych samochodowych GPS-ów specjalnym montowaniem.

Test rejestratora Navitel DVR R600

Czym na rynku mogą wyróżniać się produkty takie jak nawigacja GPS? Jak się okazuje, nadal istnieją takie rozwiązania. Navitel E500 Magnetic ma mocowanie magnetyczne z wbudowanym zasilaniem, dzięki któremu montowanie i zdejmowanie nawigacji nie stanowi większego problemu. Kto korzystał z nawigacji, ten wie, jak bardzo problematyczną potrafi być ta pozornie prosta czynność.

Trochę więcej specyfikacji

Navitel E500 Magnetic wyposażony jest w 5-calowy dotykowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 800 n a 480. Sercem urządzenia pozostaje procesor Cortex-A7 o częstotliwości taktowania 800 MHz. Nawigacja pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows CE 6.0. W nawigacji zainstalowano mapy 47 krajów europejskich działające offline z dożywotnią, darmową aktualizacją do czterech razy w roku. To duży plus

W zestawie znajdziemy nawigację, mocowanie, ładowarkę samochodową 12V (około 110 cm), kabel mini-USB, instrukcję i etui na nawigację. Producent do dyspozycji użytkownika przeznaczył 8 GB pamięci wewnętrznej oraz slot na karty microSD do 32 GB, który umożliwia instalację dodatkowych map lub przechowywanie plików multimedialnych.

W drogę

Włączmy w końcu E500. W urządzeniu zainstalowano system nawigacyjny Navitel Navigator. Szerzej o jego możliwościach pisaliśmy w tym teście. Dodajmy natomiast, że w E500 znajdziemy asystent pasa ruchu, wybór tras, FM transmiter, rozbudowaną bazę fotoradarów oraz punkty użyteczności publicznej.

W przypadku E500 nie ma co liczyć na płynność działania i responsywność tegorocznego smartfonu za 1000 zł wzwyż. Sprzęt nieraz potrzebuje kilku (lub więcej) sekund, aby znaleźć i wyznaczyć trasę. Szukanie satelitów, szczególnie przy pierwszym włączeniu, może trwać kilkanaście sekund. Także zmiana trasy, jeśli nie stosujemy się do zaleceń nawigacji, potrwać może więcej niż kilka sekund. Takie są, niestety, minusy Windows CE 6.0.

Ale opisywana nawigacja oferuje więcej plusów. Oprócz wspomnianego mocowania i pełnej licencji w pakiecie, sama nawigacja sprawuje się dobrze, "nie gubiąc" nas na mapie i precyzyjnie pokazując, gdzie się znajdujemy i jaki kolejny manewr na nas czeka. Zawsze warto pamiętać, że najistotniejszym elementem nawigacji pozostaje mapa, nasza lokalizacja na niej i droga przed nami - w tym zakresie E500 pozostaje bezpiecznym partnerem w podróży.

Podsumowanie

Navitel E500 Magnetic to dobra propozycja dla osób szukających dużej nawigacji samochodowej, która nie tylko dobrze się sprawuje, ale także będzie często wyciągana z samochodu lub wkładana do schowka.

Cena: Około 349 zł





Plusy mocowanie magnetyczne

zestaw map w pakiecie

dobrze działający moduł GPS i sama nawigacja Minusy drobne opóźnienia przy niektórych funkcjach

pewne elementy interfejsu