Test: Hyundai i30 – kompakt pełen technologii

Południowokoreański koncern zaprezentował nową generację popularnego w Polsce modelu i30. Samochód, poza innowacyjną konstrukcją, wyróżnia się ogromną ilością rozwiązań technologicznych, począwszy od multimediów po rewolucyjne systemy bezpieczeństwa.

Pierwszy model Hyundaia i30 trafił do produkcji w 2007 roku i niemal natychmiast stał się jednym z najbardziej popularnych kompaktów. Teraz, niemal 10 lat później, marka wprowadziła jego trzecią generację, skupiając się przede wszystkim na europejskim odbiorcy. Efektem jest ponadczasowy design, komfort a także innowacyjne rozwiązania, zarówno techniczne, jak i technologiczne.

Rozmiar ma znaczenie

Podstawową zmianą w porównaniu do poprzednich modeli i30, jest rozmiar samochodu. Nowy Hyundai zyskał sporo centymetrów, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Wszystko za sprawą zupełnie nowego nadwozia. Do jego produkcji użyto lekkiej stali, wyróżniającej się zwiększoną wytrzymałością a także odpornością na korozje. Dzięki temu Hyundai nie tylko stracił na wadze, ale także zyskał na poprawie właściwości jezdnych i bezpieczeństwie.

Na plus wyróżnia się także nowy design samochodu. Hyundai po raz kolejny udowodnił, że wie czego pragną europejscy konsumenci i zaprezentował samochód obok którego trudno przejść obojętnie. W oczy rzuca się zwłaszcza przód pojazdu - z nowym kaskadowym grillem oraz smukłymi reflektorami wykorzystującymi projektory ledowe. Skutkuje to nie tylko o wiele jaśniejszym światłem, ale także dużo większą oszczędnością energii. Również z tyłu nowy i30 zwraca uwagę mocną i szeroką sylwetką podkreśloną czarnym spoilerem.

i30 Nowej Generacji może być napędzany małolitrażowymi silnikami benzynowymi z turbodoładowaniem i wysokoprężnymi, które zapewniają dynamiczną i efektywną jazdę. Do wyboru są trzy silniki benzynowe i jeden wysokoprężny. Na specjalną uwagę zasługuje zupełnie nowy czterocylindrowy silnik 1,4 T-GDI z turbodoładowaniem o mocy 140 KM. Testowany przez naszą redakcję egzemplarz został wyposażony w silnik diesla 1.6 z turbodoładowaniem o mocy 136 KM, co zapewniło komfortową i ekonomiczną jazdę - zarówno w mieście, jak i poza nim.

Multimedia i bezpieczeństwo

Nowa Generacja i30 oferuje wiele rozwiązań technologicznych znanych do tej pory z samochodów wyższych segmentów. Wśród nich znajdziemy bardzo udany system multimedialny oparty na przejrzystym ekranie dotykowym (w zależności od wersji 5- lub 8-calowym ). Umożliwia on dostęp do wszystkich istotnych funkcji, sterowania multimediami i komunikacji, a do tego jest umieszczony w sposób ergonomiczny, aby kierowca nie musiał spuszczać wzroku z drogi.

Ogromną zaletą jest także rozbudowana nawigacja, mogąca śmiało rywalizować z mapami Google’a i Apple. Działa ona bardzo precyzyjnie, a zaplanowaną trasę możemy śledzić nie tylko na ekranie głównym, ale również na niewielkim wyświetlaczu pomiędzy zegarami.

Nowy Hyundai oferuje także wiele rozwiązań ułatwiających korzystanie ze smartfonów podczas jazdy, takich jak Apple CarPlay i Android auto. Oba rozwiązania działają dobrze i umożliwiają nam wygodny dostęp do swoich kontaktów, muzyki, funkcji i niektórych aplikacji.

Warto wspomnieć także o pozostałych udogodnieniach nowej generacji i30. Wśród nich znajdziemy sporą liczbę złączy w tym USB, AUX oraz dwa gniazda 12V. W samochodzie znalazło się także miejsce na panel ładowania indukcyjnego, co może stanowić idealne rozwiązanie, jeśli oczywiście posiadamy urządzenie obsługujące taką funkcję.

Również mnogość i jakość systemów bezpieczeństwa przywodzi na myśl samochody z wyższej półki. Wśród nich znajdziemy m.in. autonomiczny system hamowania, awaryjne ostrzeganie przed kolizją, inteligentny tempomat, system wykrywania martwego pola, system ostrzegania przed pojazdami nadjeżdżającymi z tyłu, asystent świateł drogowych oraz świetnie działający asystent pasa ruchu, który w przypadku niezamierzonego przecięcia linii jezdni wysyła sygnały dźwiękowe oraz sam wprowadza korektę toru jazdy.

Nowością w ofercie Hyundaia jest kontrola poziomu uwagi kierowcy, która stale monitoruje nasz poziom zmęczenia oraz wysyła sygnały wizualne i akustyczne w przypadku wykrycia utraty koncentracji.

Nowy Hyundai i30 dba o nasze bezpieczeństwo nie tylko za pomocą innowacyjnej technologii. Również rozwiązania techniczne są na najwyższym poziomie, począwszy od lżejszego i sztywniejszego nadwozia, które lepiej pochłania energię zderzenia, aż po siedem poduszek bezpieczeństwa wewnątrz pojazdu.

Podsumowanie

Nowy Hyundai i30 jest bez wątpienia strzałem w dziesiątkę południowokoreańskiej marki. Jest to samochód zaprojektowany specjalnie pod kątem europejskiego rynku, oferujący systemy multimedialne na miarę o wiele droższych modeli. Nie można także zapomnieć o bogatym wyposażeniu z zakresu bezpieczeństwa i komfortu, co czyni go jednym z najlepiej wyposażonych modeli w tej klasie.

Zupełnie nowa konstrukcja, świetne wykonanie, przestronne wnętrze, a także ekonomiczne silniki oraz naprawdę ciekawy wygląd mogą przysporzyć nie lada problemów konkurencji w segmencie kompaktów.