Teraz Ubuntu można pobrać ze Sklepu Windows

Popularny system oparty na Linuksie można teraz łatwo pobrać i zainstalować ze Sklepu Windows.

Zdjęcie Ubuntu już nie będzie wymagało opcji dual boot /materiały prasowe

W najnowszej kompilacji systemu Windows 10 użytkownicy mają możliwość zainstalowania systemu Ubuntu z oficjalnego Sklepu Windows. Znacznie ułatwia to cały proces uruchamiania systemu Linuksa, który dotychczas potrzebował do działania trybu dual boot. W Sklepie dostępna jest wersja 16.04 LTS. Oprócz tego, do pobrania są również dostępne inne produkty Linuksa, takie jak SUSE Linux Enterprise Server czy openSUSE Leap.

Póki co, możliwość łatwego pobrania systemu Ubuntu mają tylko członkowie programu Insider, jednak wkrótce trafi ona do wszystkich użytkowników, wraz z aktualizacją Fall Creators Update, która ma trafić na pierwsze komputery pod koniec tego lata. Warto wspomnieć, że dotyczy to tylko 64-bitowych wersji Windowsa 10.



Ubuntu do wciąż bardo niszowy system, dlatego Microsoft nie traktuje tego środowiska jako konkurencję.