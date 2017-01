Tajemnicze monety znalezione pod obudowami MacBooków

Użytkownicy komputerów Apple donoszą, że w niektórych egzemplarzach znajdują się ukryte monety. Nikt nie wie, skąd się tam wzięły.

Zdjęcie Nikt nie potrafi wyjaśnić skąd biorą się monety w obudowie Macbooków /imgur.com /Internet

Do sieci trafiło w ostatnim czasie kilka zdjęć, z różnych stron świata, przedstawiających monety ukryte pod obudową MacBooków. Jak donosi portal Gizmodo, użytkownicy zgłaszali obecność pieniędzy w komputerach Apple już w 2010. W większości zostały one znalezione w miejscach, do których nie mogły się dostać podczas normalnego użytkowania.



Skąd więc się tam wzięły? Na to pytanie nikt nie potrafi udzielić konkretnej odpowiedzi. Monety są w różnych w walutach, co świadczy o tym, że nie zostały tam umieszczone w wyniku wady produkcyjnej w jednej z fabryk. Spisek? Czary? Pojawiają się również takie głosy.

Jednak według wsparcia technicznego Apple, 99 procent obcych obiektów pod obudową jest wynikiem działań dzieci, które wsuwają je do napędu optycznego. To wytłumaczenie wydaje się mieć największy sens, choć z pewnością nie dotyczy wszystkich przypadków.