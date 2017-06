Sztuczna inteligencja z powodzeniem zdaje egzaminy na studia

Czy maszyny są już tak inteligentne jak ludzie? Wszystko wskazuje na to, że brakuje im bardzo niewiele.

Chińscy naukowcy z firmy Zhunxingyunxue Technology przeprowadzili bardzo ciekawy eksperyment, który miał sprawdzić możliwości sztucznej inteligencji o nazwie AI-MATHS. AI bazujące na 11 serwerach i superszybkim komputerze musiało rozwiązać test, który co roku zdają kandydaci na studia w jednym z najlepszych chińskich uniwersytetów.

Pytania i odpowiedzi były wyświetlane na ekranie, a przebieg eksperymentu było monitorowany przez specjalnie powołaną komisję.



Jak się okazało, sztuczna inteligencja poradziła sobie z zadaniami tak dobrze, że najprawdopodobniej dostałaby się na studia. AI-MATHS ukończył test bardzo szybko, bo w ciągu zaledwie 22 minut, ale jego wynik to 105/150 punktów. Średni wynik studentów z ubiegłego roku to około 109 punktów.



To nie pierwszy tego typu eksperyment. W ubiegłym roku naukowcy z Narodowego Japońskiego Instytutu Informatyki sprawdzili swoje AI o nazwie Todai Robot Project w teście kwalifikacyjnym do Uniwersytetu Tokijskiego. Ich dzieło osiągnęło rewelacyjny wynik - 511 na 950 punktów, podczas gdy średnia kandydatów to 416 punktów.