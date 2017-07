​Systemy kognitywne - jak rozmawiać z maszyną

Jak przewiduje IDC, do 2025 roku wytworzymy ponad 163 zetabajtów danych, co oznacza 10-krotny wzrost w stosunku do 2016 roku - 16,1 zetabajtów. Specjaliści podkreślają, że człowiek nie jest w stanie przetworzyć tak wielu informacji. Niezbędne jest wsparcie maszyn i systemów analitycznych, które będą potrafiły samodzielnie rozumować, obserwować i planować.

Zdjęcie Maszyny wychodzą poza pojęcie "sztucznej inteligencji" /©123RF/PICSEL

Rozmowa człowieka z maszyną, która rozumie żądanie, samodzielnie dokonuje analizy zależności między danymi i wyciąga na tej podstawie wnioski, brzmi jak opis sceny z filmu science fiction. W rzeczywistości wizja ta nie jest aż tak bardzo odległa. IDC wymienia systemy kognitywne jako jedną z sześciu technologii przyspieszających rozwój innowacji. Przyczynią się one do przekształceń cyfrowych, otwierając nowe źródła przychodów i zmieniając sposób pracy. Według prognoz IDC, globalne wydatki na systemy kognitywne wzrosną i w 2019 roku będą wynosiły ponad 31 miliardów dolarów. Jak przetwarzanie kognitywne działa w praktyce? Załóżmy, że wybieramy się w podróż. Urządzenie kognitywne automatycznie przedstawi nam prognozę pogody i inne ważne informacje dotyczące miasta, do którego jedziemy. Chcemy zorganizować przyjęcie urodzinowe? Kognitywny asystent pomoże nam w przygotowaniu zaproszeń, rezerwacji lokalu i przypomni, że trzeba odebrać zamówiony tort z cukierni.

- Urządzenia w pełni wykorzystujące możliwości przetwarzania kognitywnego mogą pójść o krok dalej niż znani nam dzisiaj inteligentni osobiści asystenci, tacy jak Siri czy Cortana. Rozwiązania te dogłębnie przeanalizują kontekst postawionego problemu, samodzielnie wyciągną wnioski i pomogą nam zaplanować pewne działania, a nie jedynie odpowiedzą na nasze bieżące pytania - mówi Michał Kudelski, Senior Business Solution Manager w SAS Polska.

Urządzenia kognitywne znajdują również zastosowanie w biznesie. Planując przeprowadzenie akcji marketingowej, możemy wykorzystać je do automatycznej segmentacji klientów w celu opracowania ukierunkowanych komunikatów i zwiększenia wskaźnika odpowiedzi. Z kolei w handlu systemy kognitywne pomagają sprzedawcom detalicznym w żmudnym procesie ustalania cen. Po przeanalizowaniu ogromnych ilości informacji dotyczących sprzedaży, danych demograficznych, sezonowych i łańcuchów dostaw, umożliwiają automatyczne dostosowywanie cen i proponowanie produktów komplementarnych. Natomiast w branży motoryzacyjnej urządzenia kognitywne ułatwiają producentom samochodów tworzenie bezpieczniejszych, bardziej niezawodnych pojazdów, które komunikują się ze swoim środowiskiem i właścicielami, informując o potencjalnych zagrożeniach, co prowadzi do poprawy bezpieczeństwa, a także może umożliwić kierowcy np. znalezienie wolnego miejsca w zatłoczonym garażu.

Nowy wymiar sztucznej inteligencji

Systemy kognitywne wywodzą się ze sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence — AI), która według pierwotnych założeń miała sprawić, że komputery staną się bardziej użyteczne i zdolne do samodzielnego rozumowania. Systemy kognitywne stanowią kolejny etap rozwoju tej dziedziny, gdyż potrafią komunikować się z ludźmi z wykorzystaniem języka naturalnego. Rozumieją komendy głosowe czy tekstowe, a także odpowiadają na pytania i dają rekomendacje działań.

Specjaliści SAS przewidują, że w niedalekiej przyszłości przetwarzanie kognitywne wpłynie na sposób naszej codziennej pracy. Dzięki niemu przyspieszymy poszczególne procesy, gdyż maszyny będą w stanie samodzielnie wyciągać wnioski ze zgromadzonych danych i oferować, niewidoczne na pierwszy rzut oka, dodatkowe możliwości. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa, gdyż kognitywni asystenci będą w stanie zlokalizować zagrożenie, zanim ono nastąpi. Urządzenia kognitywne pomogą uzyskać informacje, o które nawet nie mieliśmy zamiaru zapytać. Przedstawią opisowe streszczenie danych i wskażą możliwe sposoby działania.