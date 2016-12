Światowy Rekord Guinnessa w najdłuższej historii ze zdjęć pobity w Polsce

Organizatorzy akcji Odkrywaj Wspomnienia i podopieczni Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w kampanii i pomogli pobić Rekord Guinnessa w najdłuższej na świecie historii ze zdjęć.

Zdjęcie Rekordowa choinka /materiały prasowe

Organizacja Guinness World Records® potwierdziła właśnie, że historia fotograficzna, przygotowana w ramach finału akcji Odkrywaj Wspomnienia została uznana oficjalnie za najdłuższą na świecie historię ze zdjęć na świecie i uhonorowana oficjalnym tytułem Rekordu Guinnessa.

Aż 10 133 fotografii nadesłali polscy internauci w odpowiedzi na apel firmy HP, która organizując akcję chciała przywołać magię tradycyjnych zdjęć, w dobie wszechobecnej cyfryzacji często ustępujących miejsca wirtualnym fotografiom masowo robionym telefonami komórkowymi. Tymczasem papierowe zdjęcia, które można przechowywać w albumie i wspólnie oglądać w zimowe wieczory, mają wyjątkową moc, o czym warto przypominać, zwłaszcza młodszym pokoleniom.

Akcja miała jeszcze jeden bardzo ważny wymiar - pomoc podopiecznym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu wydarzeniem i oszałamiającej liczbie nadesłanych zdjęć, firma HP wesprze dzieci kwotą 10 400 zł.

Finał kampanii odbył się 4 grudnia podczas mikołajkowego spotkania w Centrum Handlowym Magnolia Park we Wrocławiu. Zabawa, którą poprowadził Filip Chajzer, a w której udział wzięli popularni twórcy internetowi Rezigiusz, Tofiki i Magic of Y, a także Ola Kot, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. To właśnie tego dnia zakończono zbieranie zdjęć, które po dokładnym przeliczeniu ozdobiły ogromną 8-metrową choinkę.

Wreszcie po weryfikacji zgłoszenia, Komisja Rekordów Guinnessa oficjalnie potwierdziła - dzięki zebraniu 10 133 zdjęć, Rekord Guinnessa został pobity.