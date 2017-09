Światłowód – prosty sposób na zbudowanie inteligentnego domu

Światłowód to najbardziej wydajny sposób zapewnienia łączności z Internetem, gwarantujący bardzo szybkie i stabilne przesyłanie dużych ilości danych. Tego typu łącze może sprawić, że zwykłe mieszkanie stanie się futurystycznym apartamentem pełnym najnowocześniejszych rozwiązań.

Technologia światłowodowa zapewnia stabilne połączenie z Internetem o praktycznie nieograniczonej szybkości. Zalety światłowodu są szczególnie odczuwalne podczas oglądania filmów i grania online, a także wtedy, gdy z sieci korzysta kilku domowników jednocześnie. Gwarantuje on płynny dostęp do sieciowych multimediów, gier, filmów i seriali, w tym także materiałów w rozdzielczości Ultra HD/4K.

Co ważne, domowy Internet o dużej przepustowości wcale nie musi być drogi. Sieć Orange oferuje swoim klientom łącze o szybkości nawet 600 Mb/s za 69 zł miesięcznie. Dzięki niemu pobranie 1 GB danych zajmie nie więcej niż 14 sekund! Oczywiście operator zapewnia też tańsze pakiety dla mniej wymagających użytkowników - np. Internet o szybkości 100 Mb/s za 39 zł miesięcznie.

Niezawodne połączenie z siecią jest ważne również dlatego, że bez Internetu nie mogą dziś działać już nie tylko komputery, lecz również inne urządzenia - smartfony, tablety, inteligentne zegarki czy telewizory. Bez połączenia z globalną siecią trudno też wyobrazić sobie pracę, naukę i zakupy. W błędzie jest jednak ten, kto uważa, że połączenie z siecią zarezerwowane jest wyłącznie dla urządzeń służących rozrywce i obsłudze multimediów.

Inteligentny dom

Postęp technologiczny związany z powszechnym dostępem do Internetu przyczynił się do narodzin idei inteligentnego domu (smart home). Jest to wizja, w której połączenie z siecią utrzymuje większość przystosowanych do tego urządzeń domowych, w tym także typowe sprzęty AGD, jak np. pralki, lodówki czy klimatyzatory. Rzecz jasna korzystanie z wielu rozwiązań tego typu wymaga bardzo wydajnego łącza internetowego. Z tego powodu inteligentny dom nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować bez światłowodu. Połączenie go z routerem bezprzewodowym sprawi, że dostęp do sieci uzyskają kolejne sprzęty domowe.

Na ekranie telewizora wyświetlimy materiały zgromadzone w pamięci telefonu lub tabletu, a sam odbiornik TV bez przeszkód nawiąże połączenie z bezprzewodowymi głośnikami rozstawionymi w dowolnym zakątku domu, zapewniając nam najlepszą jakość dźwięku podczas oglądania ulubionego filmu. Lodówka, w której pamięci zapiszemy terminy ważności poszczególnych produktów, przypomni o konieczności ich zużycia, a także uzupełnienia zapasów. Odpowiednie powiadomienie wyśle bezpośrednio na nasz telefon. Zakupy zrobimy, korzystając z oprogramowania lodówki, która połączy się ze sklepem internetowym i pozwoli złożyć odpowiednie zamówienie online.

To jednak nie wszystko, co daje usługa smart home. Możliwość łączenia się z urządzeniami AGD pozwoli zdalnie uruchomić robota odkurzającego i klimatyzację, jeszcze zanim dotrzemy do domu. Dzięki temu wrócimy do przyjemnie chłodnego i wysprzątanego mieszkania. Smart home sprawi, że wiele tradycyjnych obowiązków domowych odejdzie do lamusa. Nie bez znaczenia jest także możliwość zdalnego dostępu do systemu monitoringu i bezpieczeństwa.

To tylko niektóre z możliwości, jakie już dzisiaj oferuje smart home. W przyszłości liczba sprzętów łączących się z siecią z całą pewnością będzie wzrastać, a ich możliwości staną się jeszcze większe. Tak duże, że obecnie trudno je sobie nawet wyobrazić. Na szczęście światłowody zapewniają właściwie nieograniczoną przepustowość i szybkość dostarczanego przez nie Internetu będzie mogła swobodnie rosnąć wraz z rozwojem technologii.