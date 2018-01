Surface Book 2 w oficjalnej polskiej sprzedaży

Surface Book 2, najpotężniejszy komputer w rodzinie urządzeń Microsoft Surface, trafia do oficjalnej sprzedaży w Polsce. Firma z Redmond przedstawia go jako sprzęt, który może z powodzeniem pełnić funkcję stacji roboczej i zapewnić wydajność. Urządzenie można kupić w Sklepie Microsoft, a także w sklepach z elektroniką. Ceny zaczynają się od 7599 zł. My już testujemy jeden z modeli Booka 2

Zdjęcie Surface Book 2 /materiały prasowe

Surface Book 2 ma ekran 13,5" w technologii PixelSense o rozdzielczości 3000 na 2000 (267 PPI) i klasycznych już dla urządzeń Surface proporcjach 3:2. W sprzedaży znajdziemy również model z ekranem o przekątnej 15". Laptop Microsoftu może pochwalić się również długim czasem pracy na jednym ładowaniu, który sięga nawet 17 godzin - tak przynajmniej twierdzi producent.

Reklama

Za wyjątkową wydajność Surface Book 2 odpowiada nie tylko procesor, lecz również dedykowany układ graficzny zaprojektowany przez firmę NVIDIA GeForce (karta GTX1050).

Laptop waży ponad 1,5 kilograma, a jego ekran można odłączyć od klawiatury i zabrać ze sobą np. na biznesową prezentację. Odłączany za pomocą specjalnego mechanizmu ekran zapewni pracę także w trybie tabletu. Bransoleta utrzymująca ekran sprawia wrażenie stabilnej i trwałej, można również dowolnie regulować kąt nachylenia ekranu.

Surface Book 2 bez trudu pozwoli również na pracę nawet na kilkunastu równocześnie otwartych i najbardziej obciążających procesor aplikacjach, takich jak te do tworzenia profesjonalnej grafiki, montowania filmów w jakości 4K czy wykonywania skomplikowanych obliczeń.

Najnowszy przedstawiciel linii urządzeń Surface, podobnie jak jego poprzednicy, pozwala w pełni wykorzystać możliwości systemu Windows 10. Surface Book 2 doskonale współpracuje z nowym, piórem Surface Pen, które obsługuje już 4096 poziomów nacisku, rozpoznaje ruchy nadgarstka użytkownika i pozwala na precyzyjne cieniowanie i rysowanie. Dodatkowo, dzięki umieszczonemu na drugim końcu urządzenia przyciskowi pełniącemu funkcję gumki, użytkownicy mogą wprowadzać natychmiastowe korekty w praktycznie każdym dokumencie.

Zdjęcie Zawiasy - jeden z elementów, który zdecydowanie wyróżnia Surface Booka 2 / materiały prasowe

Surface Book 2 w Polsce można kupić kilku konfiguracjach: Z 8 GB lub 16 GB pamięci RAM i procesorami Intel Core i5 oraz i7, oraz dedykowanym układom dGPU NVIDIA GeForce.

W przedsprzedaży w Sklepie Microsoft pojawił się również Surface Book 2 w wersji z 15" calowym ekranem.



Ceny zaczynają się od 7599 zł, dochodząc aż do 14 999 zł (wersja z ekranem 15", dyskiem 1TB i 16 GB RAM).