Snapdragon 835 będzie napędzał laptopy

Microsoft ujawnił producentów, którzy przygotują laptopy bazujące na mobilnym układzie Qualcomm Snapdragon 835.

Zdjęcie Qualcomm rozpoczyna przygodę na rynku laptopów /YouTube

Asus, HP i Lenovo - tych trzech producentów w pierwszej kolejności zajmie się produkcją laptopów z topowym Snapdragonem. Microsoft wybrał zaufanych partnerów, którzy będą w stanie zoptymalizować swoje sprzęty pod mobilny układ i system Windows. Choć mówi się, że laptopy będą wyposażone w pełnego Windowsa 10, najprawdopodobniej chodzi o niedawno zaprezentowaną wersję S, pozwalającą na instalowanie aplikacji jedynie z oficjalnego sklepu Microsoftu.

Wideo Windows 10 Qualcomm Snapdragon

Reklama

Snapdragon 835 to pierwszy układ Qualcomma, który przystosowany jest do obsługi pełnego Windowsa. Głównymi zaletami chipsetu są: cicha praca, zintegrowanie z modemem LTE, i wysoka energooszczędność. Nie bez znaczenia pozostają również niewielkie gabaryty układu. Dzięki wszystkim powyższym, 835 może ma przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami od Intela.



Kiedy zobaczymy pierwsze laptopy z podzespołami Qualcomma? Tego jeszcze nie wiadomo, ale nieoficjalnie mówi się, że zadebiutują one pod koniec tego roku.