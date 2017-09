Smartfon w podróży - czy jest w stanie zastąpić aparat?

Weekend w mieście, czy poza miastem? Niezależnie od tego, gdzie spędzamy kilka dni wolnego, zawsze chcemy, aby pozostała z tego czasu pamiątka w postaci zdjęć czy filmów. Jeszcze niedawno, potrzebowaliśmy do tego celu aparatu kompaktowego, teraz wystarczy smartfon, który zmieści się w każdej kieszeni.

Piękna pogoda, weekend - chwile, które każdy z nas chciałby uwiecznić. Dawniej nie byłoby to tak proste - duża torba na aparat, wymienne obiektywy, statyw... i wiele innych akcesoriów. Wszystko to, nie dość że nieporęczne, to również kosztowne i podatne na uszkodzenia. Rozwój technologii pozwolił jednak znacznie uprościć utrwalanie ważnych dla nas chwil. Teraz wystarczy mieć przy sobie przedmiot, który, tak czy inaczej, towarzyszy nam każdego dnia - smartfon.

Motorola Moto Z² Play sprawdzi się w roli kompaktowego aparatu/materiały promocyjne

Co więcej, dzięki zaawansowanym rozwiązaniom dostępnym na rynku opracowanym przez wiodących producentów, możliwości najlepszych aparatów fotograficznych są teraz dostępne w popularnych telefonach.

Przykładem urządzenia, które idealnie sprawdzi się w roli kompaktowego aparatu jest Motorola Moto Z² Play. Została ona zaprojektowana specjalnie z myślą o użytkownikach, którzy cenią wyjątkowe możliwości fotograficzne.

Zdjęcia wykonywane tym telefonem cechują się ponadprzeciętną jakością, ponieważ na pokładzie tego smartfonu znalazł się 12-megapikselowy aparat z technologią Dual Autofocus Pixel oraz laserowym autofokusem.

Obiektyw urządzenia posiada przysłonę ƒ/1,7, co znacząco wpływa na jakość zdjęć wykonywanych po zmroku i w trudnych warunkach oświetleniowych. Problemem nie będzie wykonanie ładnej fotografii przy ognisku, albo w czasie wieczoru ze znajomymi. W razie potrzeby, pomocą służy również podwójna dioda doświetlająca LED.

W czasach Instagrama i Facebooka, równie istotną rolę co aparat główny, pełni jednostka znajdująca się z przodu. W Motoroli Moto Z² Play do robienia autoportretów przeznaczono 5-megapikselowy aparat z obiektywem szerokokątnym 85° i optyką ƒ/2,2. Co ważne, na udane selfie można liczyć również po zmroku. Z przodu znajdziemy bowiem podwójną lampę błyskową LED i oprogramowanie do upiększania.

Jeśli to wciąż będzie za mało - Motorola umożliwia rozszerzenie możliwości fotograficznych Moto Z² Play za pomocą modułu Hasselblad True Zoom. Dzięki temu akcesorium, jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze lepszą jakość zdjęć (sensor CMOS typu 1/2,3"), a co najważniejsze, dostajemy dodatkowo 10-krotny zoom optyczny i ksenonową lampę błyskową. Moduł zajmuje niewiele miejsca, jest lekki i dziecinnie prosty w użyciu. Aby go aktywować, wystarczy przyłożyć akcesorium do tylnego panelu Moto Z² Play, a telefon automatycznie go rozpozna.

Wspomnienia z weekendu to jednak nie tylko zdjęcia. Czasami wyjątkowość chwili da się uchwycić tylko za pomocą filmu. Za pomocą Motoroli Moto Z² Play możemy nagrywać wideo w jakości nawet 4K, przy 30 klatkach na sekundę. Oznacza to nieskazitelnie ostry i płynny obraz, który będzie dobrze prezentował się nawet na bardzo dużych monitorach.

Za pomocą Motoroli Moto Z² Play możemy nagrywać wideo w jakości nawet 4K, przy 30 klatkach na sekundę/materiały promocyjne

Jak dobrze wiemy, sam sprzęt to nie wszystko. Aby móc łatwo, szybko i skutecznie fotografować, potrzebne jest także dobre oprogramowanie. Model Z² Play został wyposażony w dobrze znaną aplikację aparatu, która cechuje się przede wszystkim prostotą obsługi i intuicyjnością. Program pozwala na wybranie jednego z kilku trybów, w tym trybu profesjonalnego, który pozwala na regulację wszystkich parametrów zdjęcia. Mowa między innymi o wartości ISO, wartości przysłony i czasie naświetlania. Ta funkcja spodoba się przede wszystkim amatorom fotografii, ale też pozwoli na ręczne dostrojenie parametrów, kiedy warunki okażą się zbyt trudne dla automatyki.

Kluczowym aspektem, mówiąc o fotografowaniu w terenie, jest również fakt, że Moto Z² Play została zamknięta w stylowej, metalowej obudowie typu unibody, która jest smukła, poręczna i wygodna w użytkowaniu. Co więcej, ochronę przed wilgocią zapewnia hydrofobowa nanopowłoka, która pokryta jest cała konstrukcja. Pozwoli to na bezstresowe użytkowanie smartfonu w każdych warunkach pogodowych.

Moto Z² Play jest więc doskonałym przykładem smartfonu, który może zastąpić kompaktowy aparat. Co więcej, ma kilka cech, które czynią go znacznie lepszym wyborem.