Seriale na Facebooku jeszcze w tym roku?

Jak informuje The Wall Street Journal, Facebook zamierza zdominować kolejną branżę.

Zdjęcie Facebook chce konkurować z Netflixem i HBO GO /AFP

To już pewne, Facebook wchodzi na rynek wideo. Portal Marka Zuckerberga ma negocjować z największymi gigantami mediowymi, od których odkupi prawa do emisji różnego rodzaju produkcji. Będą to zarówno seriale fabularne, jak i show rozrywkowe i transmisje sportowe. Społecznościowy gigant nie przebiera w środkach.

Według źródła, Facebook ma oferować nawet 3 miliony dolarów za jeden odcinek, a w jego zasięgu mają być takie produkcje jak "Słodkie kłamstewka", czy "The Bachelor". Wkrótce, portal społecznościowy ma nie tylko kupować, ale także tworzyć własne materiały. Początkowo mają to być jednak krótkie filmy (5-10 minut), głównie wywiady i relacje.

Facebook ma ambicję aby stać się portalem absolutnym, który będzie również źródłem cyfrowej rozrywki. Na rynku jest jednak niesamowicie mocna konkurencja w postaci Netflixa, HBO GO, czy Amazonu i wybicie się może być bardzo trudne.

Jeszcze w tym roku, Facebook ma wypuścić własną aplikację wideo na platformy smart TV, a w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie można oglądać pierwsze seriale dostarczane przez Facebooka na smartfonach i komputerach.