SECURITY PWNing CONFERENCE 2017 - II edycja kluczowego spotkania poświęconego bezpieczeństwu IT

6-7 listopada w Warszawie odbędzie się druga edycja konferencji „SECURITY PWNing”. Wzorem ubiegłorocznej edycji organizatorem spotkania jest INSTYTUT PWN a jej „twarzą” Przewodniczący Rady Programowej - Gynvael Coldwind. Uczestnicy konferencji będą mieli wyjątkową okazję do wysłuchania stricte merytorycznych i praktycznych prelekcji przygotowanych przez uznane grono ekspertów w dziedzinie IT i specjalistów wyłonionych w ramach Call for Papers.

Duży sukces pierwszej edycji "SECURITY PWNing Conference" i pozytywne opinie jej uczestników skłoniły Instytut PWN do powtórnej organizacji wydarzenia. 6-7 listopada zaproszeni eksperci z Polski i Europy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze technicznych aspektów bezpieczeństwa informatycznego. Konferencję otworzy Gynvael Coldwind, znany programista- pasjonat z zamiłowaniem do bezpieczeństwa komputerowego i niskopoziomowych aspektów informatyki, kapitan i współzałożyciel zespołu Dragon Sector, pracujący obecnie w Google jako Senior Software Engineer/Information Security Engineer.

"Chcę aby Security PWNing była konferencją w której sam chętnie uczestniczę" - mówi Gynvael Coldwind- "bardzo techniczne prelekcje prezentujące najnowsze wyniki badań prowadzone przez światowej klasy researcherów przemieszane z lżejszymi, ale nadal merytorycznymi tematami związanymi z rzeczywistymi pentestami czy red/blue teamingiem; do tego do poczytania towarzysząca publikacja i zawody security CTF organizowane przez topową drużynę. Cała konferencja powinna przekazać solidną dawkę informacji, dać możliwość poznania ludzi z branży, ale przede inspirować - szczególnie, że jako środowisko związane z bezpieczeństwem IT mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia."

Zaproszeni Prelegenci skupią się technicznych i praktycznych aspektach bezpieczeństwa IT. I tak Mateusz Jurczyk, pracujący na co dzień w Google w zespole Project Zero, przybliży uczestnikom konferencji problematykę automatycznego wykrywania błędów ujawnienia pamięci jądra w systemach Windows i Linux. Adam Haertle, bezpiecznik z powołania i zamiłowania, twórca Zaufanej Trzeciej Strony opowie o cyberwpadkach i błędach popełnianych przez przestępców. Piotr Konieczny, założyciel Niebezpiecznik.pl pochyli się nad prawno-techniczną problematyką spotykaną podczas realizacji pentestów. Borys Łącki, zajmujący się od ponad 10 lat testowaniem bezpieczeństwa IT przedstawi prawdziwe przykłady z testów penetracyjnych typu RedTeam, w których każdy sposób na kradzież informacji jest dobry.

Drugi dzień konferencji zostanie poświęcony na przedstawienie sześciu tematów, które zostały wybrane przez Radę Programową w ramach Call for Papers. Uczestnicy spotkania będą mogli posłuchać między innymi o eskalacji uprawnień w systemie Windows z wykorzystaniem oprogramowania VPN, (nie)bezpieczeństwie urządzeń i systemów medycznych oraz o śledczej analizie transakcji bitcoin.

Wszyscy uczestnicy konferencji - specjaliści ds. bezpieczeństwa IT, osoby odpowiedzialne za administrowanie sieciami i systemami IT, konsultanci i eksperci bezpieczeństwa informacji, pracownicy firm dostarczających rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT, studenci i pasjonaci będą mogli sprawdzić swe siły w indywidulanym konkursie mini CTF w którym wszystkie zadania związane będą z problematyką security/hackingiem. Za stronę merytoryczną rywalizacji odpowiada polska drużyna P4, czyli piąty zespół w globalnym rankingu na sezon 2016.

Termin:

SECURITY PWNing CONFERENCE 2017

6-7 listopada 2017

Miejsce:

Novotel Airport Warszawa

ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 WARSZAWA