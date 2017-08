Security Case Study 2017 – konferencja IT Security

Konferencja SCS to wydarzenie w całości poświęcone cyberbezpieczeństwu. Warszawski Hotel Sound Garden w dniach 13-14 września będzie gościł specjalistów dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego - międzynarodowe sławy i rodzimych ekspertów.

Zdjęcie Security Case Study 2017 /materiały prasowe

Konferencja Security Case Study zapewnia nie tylko dobry program merytoryczny, ale także daje możliwość udziału osobom z małym lub zerowym budżetem. Zachęcamy do zainteresowania się tą konferencją, ponieważ jej oferta, jak mało która, wykracza poza do tej pory standardowy schemat konferencyjny. Zawieraz wiele ścieżek tematycznych, CTF z atrakcyjnymi nagrodami, wariant darmowy co sprawia, że zarówno pracownik korporacji jak i student politechniki znajdą tu coś dla siebie.

Program

Program Security Case Study (https://www.securitycasestudy.pl/program-2017/) powinien zadowolić nawet najbardziej wymagających uczestników. W programie nie brakuje prelegentów z zagranicy, którzy mogą mieć sporo ciekawych opowieści (FireEye, Team Cymru, ICANN, CERT-Bund, TeliaCERT, CIRC.LU). Bardzo ciekawie zapowiada się prezentacja Hasherezade, ekspertki od ransomware, która opowie o Petya/NotPetya, a jej historię uzupełni Oleksii Yasynskyi, który przedstawi ataki z perspektywy ofiar na Ukrainie. Ciekawie również zapowiada się temat wojny informacyjnej - któremu poświęcona będzie odrębna ścieżka. Słuchacze na pewno nie będą się nudzić.

Wśród tematów także: bezpieczeństwo rozwiązań mobilnych, bezpieczeństwo serwisów internetowych, najgroźniejsze ataki sieciowe (ataki typu DDoS i APT), techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa, analiza złośliwego oprogramowania, ochrona cyberprzestrzeni, w tym także wyzwania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i administracji publicznej, informatyka

Warsztaty

Dla zarejestrowanych uczestników dostępne są dwa bezpłatne warsztaty, które odbędą się 12 września, dzień przed konferencją. Są to: "Analiza elektronicznego materiału dowodowego przy użyciu EnCase Forensic 8" oraz (w języku angielskim) "Ćwiczenia z narzędziem MISP", czyli platformą wspomagającą udostępnianie informacji na temat złośliwego oprogramowania. Tematem na pewno mogą zainteresować się osoby zajmujące się analizą złośliwego oprogramowania i analizą zagrożeń.

CTF

Po raz pierwszy w tym roku w czasie konferencji organizowany jest otwarty konkurs Capture The Flag. Konkurs trwa równolegle z konferencją, nie można brać w nim udziału zdalnie. Zgłaszać się mogą zespoły maksymalnie trzyosobowe. Organizatorzy przewidzieli dla zwycięzców nagrody finansowe: 1 miejsce - 7500 PLN, 2 miejsce - 4500 PLN a 3 miejsce - 1500 PLN.

Ścieżka darmowa

SCS proponuje także możliwość darmowego udziału w części przygotowanych atrakcji. Osoby, które zarejestrują się na bezpłatną wersję SCS EXPO będą mogły obejrzeć dwa wykłady keynote pierwszego dnia oraz wszystkie prezentacje ze ścieżki 3 i 4 (SCS EXPO i ELEVATOR PITCH). Analiza programu wskazuje, że ciekawych punktów nie zabraknie.

Rabat 15%

Dla tych, którzy zdecydują się na udział w pełnej wersji konferenji, organizator przwidział rabat w wysokości 15% od aktualnej ceny. Wystarczy podczas rejestracji wpisć kod Interia_15_SCS

Zapraszamy do udziału. Do zobaczenia za dwa tygodnie w hotelu Sound Garden.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz warunków uczestnictwa są dostępne na stronie: www.securitycasestudy.pl Konto na Twitterze @SCSconference