SanDisk prezentuje najmniejszy pendrive o pojemności 1 TB

Należący do Western Digital Sandisk zaprezentował mikroskopijną pamięć przenośną o pojemności 1 terabajta.

Zdjęcie Ta niewielka pamięć pomieści zawartość kilku komputerów /materiały prasowe

Targi CES to nie tylko smartfony, laptopy i telewizory - to też różnego rodzaju akcesoria. W tym roku, jedną z najciekawszych premier może pochwalić się SanDisk, który zaprezentował najmniejszą na świecie pamięć flash o pojemności 1 TB.

To znacznie mniejsze akcesorium, niż przedstawiony rok temu konkurencyjny Kingston DataTraveler Ultimate GT o pojemności 2 TB. Przy okazji, jest on wyposażony w złącze USB Typu C, co umożliwia bezproblemową komunikację ze smartfonem.

Zaprezentowany pendrive to na razie prototyp i nie wiadomo kiedy trafi do sprzedaży. Nie również żadnych informacji na temat jego przewidywanej ceny.