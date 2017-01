Rok 2016 drugim najbezpieczniejszym w historii lotnictwa

Mimo iż w ubiegłym roku światem wstrząsnęło kilka głośnych katastrof, biorąc pod uwagę ogólny rozrachunek, było to bardzo bezpieczne 12 miesięcy.

Zdjęcie W tym roku miało miejsce 19 katastrof /©123RF/PICSEL

Niedawne katastrofy, w których zginęli brazylijscy piłkarze oraz rosyjscy artyści z chóru Aleksandrowa, sprawiły, że końcówka roku 2016 była bardzo nerwowa, jeśli chodzi o lotnictwo. Nie mniej jednak, pocieszający wydaje się fakt, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydarzyło się znacznie mniej wypadków z udziałem samolotów, niż w latach ubiegłych.

Reklama

Jak donosi The Telegraph, w 2016 roku miało miejsce 19 katastrof, w których zginęło w sumie 325 osób. Ryzyko poniesienia śmierci w katastrofie samolotu było więc równie 1 do 10 769 230, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii lotnictwa.

Na pierwszym miejscu znalazł się rok 2013, w którym ten stosunek wynosił 1 do 11 501 886. Dla porównania, znajdujący się na miejscu 10. rok 2007 niósł ryzyko aż pięciokrotnie wyższe (1 do 2 803 299).

Zdjęcie Wrak pakistańskiego samolotu pasażerskiego. Na pokładzie znajdowało się 47 osób. Wszyscy zginęli /AFP

Nie da się ukryć, że z roku na rok lata się coraz bezpieczniej, a to za sprawą nowoczesnej technologii i coraz bardziej rygorystycznych norm bezpieczeństwa, obowiązujących na całym świecie.

Zdjęcie Znicze zapalone na cześć ofiar katastrofy Tu-154. Zginęły 92 osoby /AFP

- Od 1997 roku średnia liczba wypadków samolotowych wykazuje stały spadek, a to dzięki kontynuowaniu wysiłków międzynarodowych organizacji lotniczych, takich jak ICAO, IATA, Flight Safety Foundation - powiedział przewodniczący Aviation Safety Network, Harry Ranter.

Zdjęcie W katastrofie samolotu w Kolumbii z piłkarzami brazylijskiego klubu, zginęło 71 osób. Niektórzy pasażerowie przeżyli, jak na przykład Rafael Henzel. Na zdjęciu widać jego syna, czekającego na powrót ojca /AFP

Aż 66 proc. katastrof i wypadów lotniczych dzieje się podczas wykonywania manewrów startu i lądowania. Wiele z nich rozgrywa się na pasach startowych - podczas kołowania. Dlatego coraz częściej myśli się o wprowadzeniu systemów opartych laserach, z możliwością wyposażenia w nie istniejących już maszyn oraz systemów kontroli ruchu lotniczego. Chodzi o system Aerial, Landing, & Takeoff Aircraft Crash Avoidance System (ALTACAS). System służy do monitorowania sytuacji na pasach startowych i w powietrzu, aby na bieżąco informować o niej kontrolerów ruchu lotniczego i samych pilotów. Dzięki temu kołowanie i podchodzenie do lądowania stanie się bezpieczniejsze. Piloci będą lepiej poinformowani, gdzie znajdują się inne samoloty lub czy nie są na kursie kolizyjnym.

W przypadku katastrof spowodowanych błędami pilotów niewiele można zrobić. Czasami zdarza się, że zawodzi maszyna. Jeśli nie dzieje się to podczas manewrów startu i lądowania, pilot może podjąć próbę ratowania samolotu. Rozwiązanie ukraińskiego inżyniera zakłada coś innego.



Wideo Samolot z kapsułą dla pasażerów