Robot ułożył kostkę Rubika w 0,38 sekundy

Ben Katz i Jared Di Carlo opracowali robota, który ułożył klasyczną kostkę Rubika w rekordowo krótkim czasie.

Zdjęcie Maszyna ułożyła kostkę w mniej niż pół sekundy /YouTube

Kostka Rubika od lat fascynuje miliony osób na całym świecie. Mimo iż zabawka ma ponad 40 lat, wciąż jest dla wielu ulubioną formą rozrywki, a nawet obiektem badań. Dwóch Amerykanów, Ben Katz i Jared Di Carlo, postanowiło, że zbudują maszynę, która ułoży klasyczną kostkę 3x3 w czasie niewiele dłuższym niż mrugnięcie oka. Cel został zrealizowany, a wynalazek wykonał zadanie w 0,38 sekundy.



Tajemnicą jego sukcesu okazały się być nowe silniki Kollmorgen ServoDisc, które współpracowały z dwoma kamerami PlayStation Eye, monitorującymi kostkę. Oprogramowanie nie zawiera żadnych rewolucji - było używane do wcześniejszych eksperymentów.



To nie pierwsza maszyna, która powstała tylko i wyłącznie po to, aby pobić rekord szybkości w układaniu kostki Rubika. Poprzednia została stworzona przez firmę Infineon Technologies AG i powstała w 2016 roku. Jej rekord wynosił 0.637 sekundy.

Wideo Kostka Rubika

Dla porównania, rekord ustanowiony przez człowieka wynosi około 4,5 sekundy.