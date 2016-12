Robot, który wygląda jak Scarlett Johansson

Pewien chińczyk stworzył robota o nazwie Mark 1, który wygląda jak znana aktorka, Scarlett Johansson.

Zdjęcie Robot został skonstruowany z dbałością o detale. Zrzut ekranu pochodzi z materiału z serwisu YouTube (wideo zamieszczono w materiale) /materiały prasowe

42-latek spędził półtora roku i wydał ponad 50 tysięcy dolarów na zbudowanie robota, który będzie wyglądał i zachowywał się jak kobieta. Rick Ma, autor maszyny, nie jest z zawodu naukowcem, a projektantem i grafikiem. Stworzenie mechanicznej osoby było od zawsze jego największym marzeniem.

Reklama

Robot został wykonany z najwyższą dbałością o detale, przez co rzeczywiście, jest bardzo podobny do prawdziwej kobiety. Jeśli chodzi proporcje i rysy twarzy, wyraźnie widać inspirację aktorką Scarlett Johansson. Do jego stworzenia wykorzystano m.in. silikonową skórę oraz części wydrukowane w drukarce 3D. Mowa przede wszystkim o kościach - Mark 1 opiera się na realistycznym szkielecie. Maszyna jest interaktywna, potrafi poruszać się i odpowiadać na pytania.

Wideo Ricky Ma - Mark 1

Mark 1 jest jednak mało zaawansowanym robotem w porównaniu do tych, opracowywanych przez naukowców i inżynierów. Jego ruchy są bowiem bardzo ograniczone, a interakcja słowna sprowadza się jedynie do zaprogramowanych wcześniej fraz.

Rick Ma planuje sprzedać swoje dzieło, a pieniądze chce zainwestować w budowę ulepszonej wersji Marka 1. Dokładna cena nie została ujawniona.