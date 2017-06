RMF 24: "Pół człowiek, pół bestia". Na świat przyszło jagnię z "ludzką głową"

Panika w jednej z wiosek w RPA. Urodziło się tam martwe jagnię, którego głowa przypomina ludzką twarz. Według mieszkańców to "potwór zesłany przez diabła'.

Mieszkańcy wioski Lady Frere byli przerażeni, gdy dowiedzieli się, że w jednym z gospodarstw owca urodziła martwe jagnię, którego głowa przypomina twarz człowieka. Wybuchła panika. Ludzie twierdzili, że zwierzę to "dzieło szatana". Niepokój był tak duży, że do wioski wysłano specjalną grupę weterynarzy, która miała wyjaśnić sprawę.

"Możemy potwierdzić - to prawdziwe zdjęcie, ale to nie człowiek, tylko zdeformowane martwe jagnię, zarażone przez wirus gorączki doliny Rift" - zapewnia jeden z weterynarzy. Z powodu zarażenia wirusem płód owcy nie rozwinął się prawidłowo i doszło do deformacji jego głowy.