Rejestracja kart pre-paid - co może przestać działać po 1 lutego?

W nocy z 1 na 2 lutego wszystkie nie zarejestrowane karty karty pre-paid zostaną dezaktywowane. Karty przedpłacone nie są jednak wyłącznie wykorzystywane w telefonach. Jeśli SIM w urządzeniu wymagającej ciągłej komunikacji nie został zgłoszony, może się to wiązać ze sporymi problemami.

/©123RF/PICSEL

Konieczność rejestracji kart pre-paid wiąże się z wejściem w życie ustawy antyterrorystycznej. Nowe prawo wymaga od operatorów telekomunikacyjnych weryfikacji tożsamości kupującego. Jeśli nie zarejestrujemy karty, nie będzie można już wykonywać rozmów telefonicznych, wysyłać SMS-ów czy korzystać z internetu. Dodatkowo przepadną nam wszystkie środki zgromadzone na karcie.

Więcej informacji o tym jak zarejestrować kartę pre-paid można znaleźć w tym materiale. Skupmy się jednak na innych urządzeniach, które korzystają z kart SIM do komunikacji.

Gdzie jeszcze można znaleźć karty SIM?

- Niektóre domowe alarmy (karta wykorzystywana do informowania o włamaniu),

- Urządzenia sprzedające napoje, przekąski i tym podobne produkty,

- Terminale płatnicze,

- Systemy elektronicznych znaków,

- Zdalnie otwierane bramy,

- Urządzenia wykorzystywane w przemyśle,

- Systemy multimedialne i komunikacyjne w niektórych samochodach,

- Terminale montowane przez dostawców internetu,

- Niektóre windy (karta SIM służy do kontaktu w przypadkach awarii - po 1 lutego może przestać działać).

W teorii zatem, jeśli karta nie została zarejestrowana, część - lub wszystkie - funkcje danego urządzenia przestaną działać. O ile w przypadku na przykład samochód nie jest to problem, dezaktywacja alarmu lub terminalów płatniczych to znacznie poważniejsza kwestia. Niestety, nie ma możliwości oszacowania, jak wiele tego typu urządzeń rzeczywiście przestanie działać i ile kart została zarejestrowana. Producenci niektórych z urządzeń zapewniają, że zadbali o odpowiednie formalności. Z pewnością jest to prawda, jeśli mówimy o dużych firm z branży przemysłowej czy banków, ale na w przypadku samochodu - obowiązek ten może spoczywać na nas.

Kwestia VoIP

Problemy mogą również objąć technologie wykorzystujące Voice Over Internet Protocol (VoiP), czyli "telefonię internetową". Redakcja serwisu Niebezpiecznik.pl zapytała Urząd Komunikacji Elektronicznej o dezaktywację numerów VoIP po 1 lutego. Oto otrzymana przez nich odpowiedź: "Jeżeli dostawcy VoIP udostępniali abonentom bramki w taki sposób, że obecnie nie są w stanie zidentyfikować użytkowników tych bramek, to zgodnie z ustawą antyterrorystyczną konieczne jest ich zarejestrowanie. W takich przypadkach dostawca powinien podjąć działania by informacje o obowiązku rejestracji dotarły do użytkowników. Obowiązek dotyczy zarówno telefonów na kartę, jak i innych usług telekomunikacyjnych przedpłaconych". Wszystko wskazuje na to, że rejestracja jest konieczna.

Co można zrobić?

Z pewnością nie panikować. Jeśli 2 lutego któreś z wymienionych urządzeń nie będzie działało prawidłowo, może to oznaczać dezaktywację karty SIM. W takim wypadku, jeśli mamy jak to zrobić, najlepiej zgłosić całą sprawę zainteresowanej stronie. Gorzej, jeśli korzysta ona z przedpłaconej karty SIM i zapomniała ją zarejestrować.