Przed kupnem mieszkania sprawdź, czy będziesz mógł mieć szybki internet

Przed kupnem lub wynajmem nowego mieszkania warto nie tylko dobrze przyjrzeć się lokalowi, ale i sprawdzić, czy będziemy mogli tam korzystać z superszybkiego internetu opartego na technologii światłowodowej.

Zdjęcie

Dobra lokalizacja, rozsądna cena za metr, miejsce parkingowe - to tylko niektóre z elementów, na które powinny zwrócić uwagę osoby wybierające nowe mieszkanie. Często myśląc o własnych "czterech kątach", zapominamy o kwestiach takich jak szybki internet. Pozornie może się wydawać, że przecież w nowym budownictwie z pewnością nie zapomniano o superszybkiej sieci. Rzeczywistość po oficjalnym odebraniu mieszkania może jednak nas zaskoczyć. Jeśli chcemy mieć w domu niezawodny internet w przystępnej cenie, musimy zdecydować się na światłowód. Jak sprawdzić, czy na pewno możemy mieć go w swoim "M"?

Czym jest światłowód?

Reklama

Orange Światłowód korzysta z infrastruktury FTTH (z ang. Fiber To The Home). Co rozumiemy pod tym pojęciem? Światłowód łączy centralę bezpośrednio z mieszkaniem klienta. Bez pośredników, a w związku z tym - bez spadków transferu. Po prostym montażu, możemy mieć w domu Internet o prędkość pobierania (download), w zależności od oferty: od 100 Mb/s do 600 Mb/s. Taka prędkość sprawia, że plik o rozmiarach 1 GB pobierzemy w około 14 sekund. Wszystko bez limitu.

Światłowód - przed kupnem mieszkania

Jeżeli decydujesz się na zakup mieszkania lub domu prosto od dewelopera, sprawdź, czy zadbał on o podłączeniu twojego lokum do instalacji światłowodowej. Teoretycznie, na mocy tak zwanej "megaustawy", powinien to zrobić, ale teoria teorią, a w praktyce bywa różnie. Większość nowych budynków w całej Polsce jest już przygotowana do przyłączenia szybkiego internetu, ale zawsze warto to sprawdzić. Jak to zrobić? Ogólnopolskim dostawcą światłowodu jest na przykład Orange. Wystarczy wejść tutaj . Na stronie, po podaniu adresu, zupełnie za darmo, można sprawdzić, czy usługa Orange światłowód jest dostępna w danym miejscu.

W budynkach, w których dostępne są światłowody Orange, przewody doprowadzone są bezpośrednio do mieszkania klienta i zakończone estetycznym gniazdkiem. Kable biegną w specjalnych rurkach osłonowych, albo mocowane są do ścian w bardzo dyskretny sposób. Montowany w domach światłowód dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych, dzięki czemu przewody można dopasować do wnętrza tak, że staną się praktycznie niewidoczne.

Co, jeśli już mamy mieszkanie?

Korzystając z tego samego serwisu ( https://www.orange.pl/zamawiam-swiatlowod-z-telewizja ) możemy również sprawdzić, czy w montaż światłowodu Orange jest możliwy w mieszkaniu, które już mamy lub w tym lokum, które planujemy wynająć. Jeśli jest to możliwe, a instalacja łącza wymaga dodatkowych prac (np. wywiercenia otworów w ścianie), wówczas z pomocą przyjdą monterzy, którzy bez rozkuwania ścian, hałasu i robienia bałaganu zainstalują przewody w każdym mieszkaniu.

Instalacja światłowodu jest darmowa, trwa nie więcej niż cztery godziny i może być przeprowadzona w dogodnym dla klienta terminie. Na końcu pracownik operatora skonfiguruje sieć i podłączy do niej wszystkie urządzenia, z których będziemy chcieli korzystać.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasze mieszkanie nada się do zamontowania światłowodu - zawsze można skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, który odwiedzi on nasz dom i pomoże wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę.

W przypadku, kiedy okaże się, że nasze mieszkanie nie znajduje się w rejonie obsługiwanym przez światłowód Orange, zawsze możemy zapisać się na stronie, przyspieszając instalację Światłowodu. Czym więcej osób z okolicy się dołączy, tym prędzej doczekamy się dostępu do superszybkiej sieci.

Internet - tak ważny jak woda, gaz i prąd

Do końca 2018 roku w zasięgu Orange światłowodu ma znaleźć się co czwarte gospodarstwo domowe w kraju. Warto zatem sprawdzić, czy nasze mieszkanie lub dom jest już, albo znajdzie się niebawem, w jego zasięgu. Dlaczego tak istotnym jest posiadanie infrastruktury światłowodowej? Raz przygotowana w mieszkaniu instalacja światłowodowa będzie służyć nam przez wiele lat. Dla wielu sprawnie działający internet jest tak samo obowiązkowy jak bieżąca woda, instalacja elektryczna i gazowa. Wybierając mieszkanie, miejmy to na uwadze.