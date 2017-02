Programista wąskich technologii poszukiwany! Jaki język programowania wybrać?

Zapotrzebowanie na programistów jest ogromne, jednak istotny wpływ na popyt na specjalistów z branży IT oraz warunki zatrudnienia ma ich specjalizacja. Istnieje wiele języków programowania, które ciągle ewoluują, stają się popularne lub powoli odchodzą w zapomnienie. Konieczne jest zatem nieustanne doskonalenie swoich umiejętności, śledzenie zmian zachodzących na rynku i kierunków jego rozwoju. Na jakie benefity może liczyć programista wąskich technologii?

Zdjęcie

Programista, architekt systemowy, analityk IT, specjalista ds. baz danych… - profesje te od lat pojawiają się w zestawieniach zawodów przyszłości. Nie tylko gwarantują niemalże pewne zatrudnienie, ale również godne wynagrodzenie i szereg dodatkowych benefitów, na które nie mogą liczyć pracownicy innych branż. Mimo iż stale rośnie podaż programistów na rynku, zapotrzebowanie wzrasta znacznie dynamiczniej. The U.S. Department of Labor szacuje, że do 2020 roku powstanie w Stanach Zjednoczonych aż 1,3 mln nowych wakatów dla programistów, a uda się zapełnić zaledwie 1/3 z nich. Problem sygnalizuje również Komisja Europejska, która w tej samej perspektywie czasowej przewiduje 825 tys. nieobsadzonych stanowisk w branży IT w krajach wspólnoty. Kto ma największe szanse na zatrudnienie? Programiści wąskich technologii!

Reklama

Języki programowania – który wybrać?

Technologii i języków programowania jest wiele. Dużą popularnością cieszą się między innymi technologie webowe, które wykorzystywane są m.in. do tworzenia stron internetowych (HTML, CSS, JavaScript). To właśnie od nich wielu programistów rozpoczyna swoją przygodę z programowaniem. Najbardziej pożądaną specjalizacją według wielu raportów jest jednak SQL – język baz danych, umożliwiający ich tworzenie i modyfikowanie. Jego ogromna popularność wynika z faktu, iż bazy danych posiada praktycznie każda firma, każdy urząd, szpital czy uniwersytet. Zapotrzebowanie na specjalistów ds. baz danych jest zatem niezmiennie wysokie.

Stosunkowo łatwym do nauczenia się i tym samym polecanym na początek językiem programowania jest Python. Innym językiem obiektowym, który charakteryzuje się szerokim zastosowaniem i wieloletnią historią (liczy ponad 20 lat!) jest Java. Szacuje się, że wykorzystuje go nawet kilka miliardów urządzeń na świecie. Do wiekowych języków obiektowych zaliczają się również C i C++, które przyczyniły się do powstania wielu narzędzi Microsoft czy Adobe. Na ich podstawie, a także wzorując się nieco na Javie, Microsoft stworzył stosunkowo nowy język C#, który znajduje szerokie zastosowanie chociażby w projektowaniu aplikacji korporacyjnych.

Analiza ofert pracy oraz wymagań stawianych przez pracodawców pozwala stwierdzić, że warto stawiać na Javę, .Net oraz technologie front-endowe. Taka specjalizacja korzystnie przełoży się na wysokość proponowanego wynagrodzenia.

Zdjęcie



Ile zarabia programista?

Temat zarobków w Polsce wciąż pozostaje tematem tabu. W ogłoszeniach zamieszczanych przez pracodawców pojawiają się one niezwykle rzadko. Problem ten nie dotyczy jednak programistów. Ogromne zapotrzebowanie na specjalistów sprawia, że rekruterzy wykorzystują wszelkie sposoby, by zainteresować swoimi ofertami potencjalnych kandydatów. Publikowanie widełek płacowych jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu. Ile zarabia programista? Wiele zależy od jego specjalizacji, doświadczenia, posiadanych kompetencji, zdolności negocjacyjnych, stanowiska, pozycji rynkowej pracodawcy…

Przeglądając dostępne oferty pracy, można zaobserwować, że stawki wynagrodzenia proponowane programistom są znacznie wyższe od stawek, na jakie mogą liczyć pracownicy innych branż. Co więcej, rosną one nieporównywalnie szybciej. Początkujący mogą liczyć zwykle na 4000–6000 złotych brutto. Nie brak również ofert z wynagrodzeniem nawet kilkukrotnie wyższym.

Ogromnym plusem pracy w charakterze programisty jest również możliwość wykonywania obowiązków zdalnie, co pozwala na jej szukanie nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami.

Dodatkowe benefity dla programistów

Wysokie wynagrodzenie i praktycznie brak zagrożenia bezrobociem to nie jedyne zalety pracy w charakterze programisty. Ogromna podaż wakatów na rynku pracy sprawia, że pracodawcy prześcigają się w pomysłach na dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Standardowy pakiet bonusów obejmuje zwykle prywatną opiekę medyczną, karnet sportowy, dofinansowanie nauki języków obcych oraz elastyczny czas pracy. Nie brak jednak dodatkowych składników, które z roku na rok odgrywają coraz większe znaczenie. Mowa chociażby o dodatkowym ubezpieczeniu na życie (III filar), dodatkowym, płatnym urlopie, swobodzie w zakresie wyboru sprzętu do pracy, budżecie szkoleniowy, bezpłatnym miejscu postojowym, ryczałcie na paliwo itp.