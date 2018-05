​Programiści potrzebują interdyscyplinarnych wydarzeń - 4Developers jest na to dowodem!

4Developers rośnie w siłę! Za nami kolejna rekordowa edycja, a już wkrótce ruszy seria lokalnych spotkań w największych polskich miastach. Co sprawiło, że aż 2200 programistów zdecydowało się poświęcić swój czas właśnie na to wydarzenie i dlaczego warto pojawić się na mniejszych edycjach 4Developers?

Zdjęcie 4Developers rośnie w siłę! /materiały prasowe

Rekord tegorocznej edycji Festiwalu wynika nie tylko ze stale rosnącej liczby uczestników - swobodna atmosfera i ilość pozytywnych opinii przerosły wszelkie oczekiwania. Goście podkreślali przede wszystkim, jak ogromne znaczenie ma dla nich wyjątkowy klimat wydarzenia i możliwość spotkania ciekawych ludzi, otwartych na dyskusje i nowe projekty.

Interdyscyplinarność w parze z jakością

Wysoki poziom prezentacji oraz różnorodność i możliwość dowolnego wyboru tematów to elementy, które od lat są najbardziej doceniane przez uczestników. Nic dziwnego, skoro to właśnie agenda stanowi trzon wydarzenia. Popularność 4Developers wynika głównie z trafnego doboru ścieżek tematycznych, odpowiadającego aktualnym tendencjom w świecie IT. Architektury Aplikacji, JavaScript, Java, .NET i Front-end - w tym roku właśnie te dziedziny przyciągnęły najwięcej słuchaczy.

To eksperci tworzą Festiwal

Program jest zasługą współpracy z najbardziej cenionymi specjalistami i doświadczonymi prelegentami z całej Polski. W tym roku 70% wykładów otrzymało bardzo wysokie oceny, dlatego nie sposób wybrać jednego najlepszego prowadzącego. Na szczególne uznanie zasłużyli w tym roku: Rafał Hryniewski (.NET), Daniel Pokusa (Architektury Aplikacji), Łukasz Szydło (Bottega IT Minds), Maciej Korsan (Front-end), Bartek Szurgot (C++), Tomasz Ducin (JavaScript), Mateusz Budzar (Python), Piotr Grzesik (Python), Mariusz Gil (PHP), Anita Przybył (Soft Skills), Mateusz Dymiński (Java) oraz Jarosław Ratajski (Java).

Już wkrótce: Kraków, Katowice, Gdańsk, Łódź i Wrocław!

Jesienią właśnie te miasta będą gościć kolejne w tym roku edycje 4Developers! To kameralne wydarzenia tworzone z myślą o lokalnych społecznościach programistycznych. Agenda każdego ze spotkań powstaje w oparciu o unikalne potrzeby danego rynku, gwarantując solidną dawkę wiedzy w ciągu jednego dnia. Atmosfera, różnorodność i otwartość pozostają te same - warto skorzystać z okazji i wybrać się na 4Developers w swojej okolicy. Więcej informacji na temat lokalnych wydarzeń już wkrótce na: https://4developers.org.pl