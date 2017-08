Problemy po aktualizacji dekoderów Canal+

Nie tylko w Polsce operatorom zdarzają się sporadyczne wpadki związane z aktualizacjami oprogramowania dekoderów. Z jedną z takich sytuacji muszą się borykać abonenci francuskiej platformy Canal. Operator zaktualizował oprogramowanie dekoderów Cube i nie wszystko poszło zgodnie z zapowiedziami.

Zdjęcie Dekoder Cube /materiały prasowe

Nowa wersja oprogramowania dekoderów Cube miała poprawić liczne drobne błędy (m.in. Wi-Fi, problemy z nagrywaniem, obsługę napisów ekranowych), oraz poprawić wygodę dostępu do treści HD poprzez usługę CANAL A LA DEMANDE oraz np. wprowadzić wyszukiwanie pozycji wg gatunku. Poza tym aktualizacja stała się dla Canal+ okazją do unifikacji interfejsu użytkownika pomiędzy różnymi wersjami dekodera Cube oraz do przygotowania urządzenia do wdrożenia nowych funkcjonalności w przyszłości.



Niestety wielu abonentów zgłasza kłopoty pojawiające się po instalacji nowego oprogramowania. Głównymi są: utrata dokonanych nagrań na dysku, brak obrazu na kanałach, blokowanie się dekodera, problemy z połączeniem HDMI, spadek szybkości działania oraz zbyt duży rozmiar czcionki napisów ekranowych.



W przypadku zaobserwowania problemów operator uczula, aby nie próbować ich usuwać samodzielnie, a skontaktować się z działem technicznym platformy.



Zagadką pozostaje w jaki sposób prowadzono wewnętrzne testy przed wdrożeniem tej aktualizacji...