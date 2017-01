Powstanie pierwsza prywatna stacja kosmiczna

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna za kilka lat przestanie działać. Co będzie dalej? Sektor prywatny już przygotowuje się na ten moment.

Zdjęcie Firma Axiom Space ma bardzo ambitne plany /materiały prasowe

Składająca się zaledwie z sześciu osób firma Axiom Space planuje zbudowanie pierwszej prywatnej stacji kosmicznej. Budowa ma zacząć się od modułu, który zostanie przyłączony pod koniec roku 2020 do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Kiedy ta zostanie wyłączona (nastąpi to w latach 2024-28), moduł odczepi się i stanie się całkowicie niezależny.

Stacja w pierwszym etapie rozwoju będzie miała wymiary 9 na 5 metrów, ale na orbitę poleci najprawdopodobniej w częściach. Warto wspomnieć, że moduł będzie miał własny układ napędowy, co pozwoli na łatwiejsze przyłączenie się do ISS.

Zdjęcie Próby związane z realizacją planów Axiom Space miałyby się rozpocząć jeszcze w tym roku /materiały prasowe

Mimo iż zapowiedzi są bardzo odważne, a firma Axiom nie ma dużego doświadczenia, jej plany wydają się być wiarygodne, chociażby ze względu na nazwiska, jakie są z nią związane. Mowa między innymi o Mike'u Suffredinim, zarządzającym programem ISS NASA przez 10 lat, ale też Kamie Ghaffarianie, dyrektorze generalnym firmy Stinger Ghaffarian Technology.

Przedstawiciele Axiom Space liczą, że wartość rynkowa stacji osiągnie aż 37 miliardów dolarów w roku 2030, jeśli ISS przestanie działać w 2024, jak jest obecnie planowane.

W maju zeszłego roku Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) wykonała swe stutysięczne okrążenie Ziemi od czasu umieszczenia na orbicie jej pierwszego elementu ponad 18 lat temu.

Zdjęcie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) /NASA

Budowę ISS zainicjowało wysłanie 20 listopada 1998 roku na orbitę wokółziemską za pomocą rosyjskiej rakiety Proton zbudowanego w Rosji, ale sfinansowanego przez USA modułu mieszkalno-badawczego Zaria. 6 grudnia tego samego roku do Zarii przymocowano przywieziony przez amerykański wahadłowiec moduł łącznikowy Unity, a dzięki trwającej do 2011 roku dalszej rozbudowie ISS powiększono do obecnych rozmiarów 88 na 108 metrów i masy ponad 450 ton. Budowa i dotychczasowa eksploatacja kosztowały łącznie 100 mld dolarów, co sfinansowały przede wszystkim Stany Zjednoczone - podaje PAP.

Na pokładzie stacji gościło dotąd łącznie 221 osób z 18 państw, w tym siedmioro komercyjnych turystów kosmicznych. Obsada ISS ma sześć osób.