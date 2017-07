Polska konferencja poświęcona językowi PHP otwiera się na region Europy Centralnej

Wśród polskich konferencji programistycznych, jesienią tego roku, pojawi się nowe wydarzenie o nazwie: phpCE. Co to za nazwa, jakie są plany z nią związane, jaki harmonogram i kto stoi za organizacją tego przedsięwzięcia, o to pytamy jego pomysłodawcę, Dariusza Grzesista.

phpCE, czyli dosłownie: php Central Europe, to nowy tytuł. Skąd pomysł na tego typu konferencję?

Dariusz Grzesista :- O phpCE można powiedzieć, że to jednocześnie stara i nowa konferencja. Stara, bo w dużym uproszczeniu stanowi kontynuację PHPCon Poland, czyli de-facto ósmą edycję spotkania skierowanego do społeczności programistów i entuzjastów języka PHP. Natomiast nowa, bo stajemy przed całkiem nowym wyzwaniem, jakim jest organizacja konferencji ponadnarodowej, regionalnej. Takim spotkaniem ma być phpCE i temu służy nasz rebranding. Tego typu imprezę społecznościową jak do tej pory w Europie organizowali tylko Belgowie w Antwerpii, pod nazwą PHP Benelux, przy czym, z uwagi na populację tych krajów, są to spotkania dla około czterystu osób. Naszym celem zaś jest kongres dla ponad tysiąca uczestników.



Najpierw był PHPCon Poland, ale przecież nie tylko?

- Tak, oczywiście! phpCE to konferencja wynikła z połączenia dwóch jesiennych wydarzeń: PHPCon Poland oraz Brno PHP Conference (BPC).



Red: PHPCon Poland to tytuł - jak wynika z nazwy - skierowany całkowicie do krajowego odbiorcy, prawda?

- Dokładnie. Konferencja powstała w 2010 roku. Wówczas nie było jeszcze w Polsce żadnych ogólnokrajowych imprez o tematyce PHP. Ba, nie było jeszcze nawet żadnej ogólnopolskiej grupy społecznościowej! Dopiero podczas drugiej czy trzeciej edycji PHPConu, oddolnie i samoistnie spotkali się członkowie grup regionalnych, tzw. "phpersów" i doszli do wniosku, że trzeba stworzyć podwaliny pod krajowy alians, który dziś na Facebooku nazywa się "PHPers..." (plus pochodne) i liczy ponad pięć tysięcy członków. Ta inicjatywa do dnia dzisiejszego jest od nas całkowicie niezależna i tak pozostanie. Nie przeszkadza nam to jednak, by wspólnymi siłami robić coś więcej, niż tylko imprezę dla Polski.

Red: Wróćmy jeszcze na moment do początków PHPConu. Od 2010 roku minęło sporo czasu. Jak na przestrzeni tych lat wyglądała ta konferencja?

- Mówi się, że PHP to język "dla mas" i coś w tym jest. Zaczynaliśmy od weekendowej imprezy dla dziewięćdziesięciu osób, z dala od miasta, wtedy w Górach Świętokrzyskich. Taki był model spotkań Polskiej Grupy Użytkowników Linuxa, dzięki której konferencja w ogóle powstała. To miało być spotkanie bardzo klimatyczne, z dużym naciskiem na integrację, after-party, piwo, ale też na takie społecznościowe, bezinteresowne dzielenie się wiedzą. Wówczas pośredniczyliśmy w rezerwacji noclegów i posiłków, i dbaliśmy, żeby impreza odbywała się od początku do końca w jednym ośrodku. I ten model wtedy się sprawdził. W Polskę poszła informacja, że ktoś coś takiego robi i z roku na rok, pomimo kolejnych zmian hoteli na większe, zawsze musieliśmy kończyć rejestrację z wyprzedzeniem, z powodu braku miejsc. Tym sposobem w 2016 roku zatrzymaliśmy się na poziomie 960 uczestników.

Czyli ponad dziesięciokrotny wzrost! No dobrze, ale jak się wam udaje utrzymać społecznościowy charakter takiego spotkania?

- Wiadomo, że przy tej liczbie uczestników kameralnie już nie jest, ale dbamy, by impreza nie przerodziła się w mityng marketingowy czy head hunting. Staramy się słuchać konstruktywnej krytyki i w miarę możliwości na nią reagować. Skutkiem tego jest np. stopniowe ograniczanie prelekcji sponsorskich w głównej agendzie, rozszerzenie programu do trzech równoległych ścieżek, czy danie uczestnikom całkowicie wolnej ręki w kwestii wyboru i rezerwacji noclegu. Dbamy też o rozrywkę - co roku na sobotni wieczór zapraszamy jakiś zespół. W tym roku zagra Carrantuohill, znany ze swojego żywiołowego folku irlandzkiego, obecny wielokrotnie na Przystanku Woodstock. Staramy się, mimo skali, nadal integrować, a jeśli nie, to przynajmniej stwarzać ku temu warunki.

- Powiedz jeszcze, bo to nie zdarza się często: jak udało się wam połączyć dwie konferencje?

- Faktycznie, jest w tym trochę przypadku i szczęścia. Tak się złożyło, że od kilku sezonów uczestniczyliśmy wraz z innymi organizatorami PHPCon Poland, niejako "po sąsiedzku", w zaprzyjaźnionej konferencji w Brnie. Obydwa wydarzenia były dosyć blisko siebie, nie tylko w sensie terytorialnym, ale i czasowo. Raz nawet, o zgrozo, się pokryły. Wówczas Jakub, główny organizator brneńskiej konferencji zaproponował, by wraz z kolegami z Sofii, Manchesteru i kilku innych jesiennych imprez PHP stworzyć wspólny kalendarz i nawzajem pilnować, by już więcej nie wystąpiło nałożenie terminów. I to nawet fajnie zadziałało. W następnym sezonie poszliśmy jeszcze dalej: zaproponowałem Jakubowi, by połączyć siły. Przystał na tą propozycję, bo już wówczas miał coraz większe trudności, by godzić organizację konferencji z pracą zawodową. I tak powstała php Central Europe.

Faktycznie, ciekawy zbieg okoliczności. Powiedzmy zatem, co nowego w tym roku?

- Na pierwszy rzut oka impreza będzie podobna do PHPConu, chociażby dlatego, że znów spotkamy się w hotelu Ossa. Ale - jak to zwykle bywa - diabeł tkwi w szczegółach. Uczestnikom na pewno przypadnie do gustu nowy podział na ścieżki wykładowe. Nowy i unikalny, bo wprowadzamy coś, czego raczej trudno szukać gdzie indziej: podział na stopnie trudności. Zielony, oznaczony jako Relaxing, to będą głównie proste, nie wymagające tematy ze świata około-PHP-owego i nie tylko. Chcemy, by te prelekcje były w języku kraju, w którym odbywa się konferencja, czyli po polsku w sezonie 2017.



Czy to element jakiegoś większego planu?

- Tak. Martwiło mnie, że PHPCon na tyle się wyspecjalizował, że stał się imprezą hermetyczną, adresowaną do coraz węższego grona bardzo zaawansowanych twórców internetu. Nie mówię, że to jest złe, w końcu trzeba dbać o poziom. Natomiast do pewnego stopnia wylaliśmy dziecko z kąpielą, bo przestali nas odwiedzać uczestnicy luźno związani z PHP, w tym także początkujący. Stąd mój pomysł na ścieżkę dla nich - dodatkową, trzecią, więc na pewno nie kosztem ograniczenia poziomu dotychczasowych prelekcji. Mam też cichą nadzieję, że taki relaxing-track wytworzy w przyszłości grupę osób chcących podnosić poziom swojej wiedzy, wybierających coraz trudniejsze tematy, więc pośrednio powinno powiększyć to grono stałych uczestników phpCE.

A co z pozostałymi ścieżkami?

- Planujemy ścieżkę niebieską, czyli Intermediate - a na niej poziom na pewno wyższy i bliższy PHP. Zakładamy tutaj przewagę prelekcji anglojęzycznych, ale jeszcze bez jakiegoś istotnego nacisku. Tematyka frameworków, technik programowania, testowania, itp. I wreszcie track czerwony, tzw. Geek, z tematami dla tych, co wiedzą już wszystko lub prawie wszystko o PHP. Rzecz jasna, całkowicie po angielsku, nawet jeśli dany temat akurat prezentuje Polak.



Co jeszcze?

- W sierpniu udostępnimy wielojęzyczny interfejs naszego serwisu internetowego, głównie po to, żeby zachęcić niezdecydowane osoby z krajów ościennych. Oprócz polskiego, dodamy na początek czeski i niemiecki. Chcemy, by osoby mówiące w tych językach poczuły, że impreza jest także dla nich. Osoby te będą mogły zapłacić za swoje uczestnictwo PayPalem lub przelewem europejskim, natomiast uczestnikom krajowym umożliwimy, oprócz przelewów natychmiastowych, również tak długo oczekiwane płatności kartami. A jeśli już mowa o płatnościach, to będzie taniej niż na PHPConie 2016 - i to pewnie ucieszy stałych bywalców. Jak zwykle, przed opublikowaniem agendy, będzie możliwość zakupu biletów Blind Bird, dla rejestrujących się "w ciemno", ale po bardzo atrakcyjnej cenie. Możemy ich w tym roku sprzedać aż około dwustu.