Pokolenie innowacji - jak Europa wychowuje liderów przyszłości?

Mimo, że przyszłość cyfrowej Europy wygląda obiecująco, raport firmy Atomico, State of European Tech, wykazuje, że niedobór wykwalifikowanych pracowników będzie dużym wyzwaniem w najbliższych latach. Co roku powstają setki tysięcy nowych miejsc pracy w branży tech i zarówno firmy, jak i uczelnie próbują nadążać za intensywnym rozwojem technologii i rosnącym zapotrzebowaniem na fachowców.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw jednolitego rynku cyfrowego, stwierdził, że w 2020 r. Europa zmierzy się z niedoborem aż 900 tysięcy wykwalifikowanych cyfrowo pracowników. Inicjatywy takie, jak EU Code Week, European Coding Initiative czy Grand Coalition for Digital Jobs dążą do rozwiązania tego problemu. Jakie kroki podejmują europejskie państwa, aby wychować talenty technologiczne i sprostać wyzwaniom przyszłości?



Szwecja

Znany na całym świecie skandynawski system szkolnictwa ma swoje odbicie także w rozwoju systemu nauki o technologii. Szwecja posiada wiele programów zachęcających młode osoby do angażowania się w rozwój biznesu i digitalizacji. Przykładowo "Snilleblixtarna" to organizacja non-profit wspierająca zainteresowanie dzieci technologiami, nauką i biznesem. Początkujący odkrywcy mają szansę wykazać się w konkursie o wieloletniej tradycji, czyli "Finn upp", w którym co trzy lata nagradzane są najlepsze pomysły aspirujących geniuszy z dziedziny technologii.



Polska

Według raportu Startup Polska, w naszym kraju istnieje 2700 startupów, co oznacza wzrost o 300 w stosunku do roku ubiegłego. Założyciele młodych firm już na drugim miejscu wskazali, że z punktu widzenia ich biznesu bardzo istotni są wykwalifikowani pracownicy. Polska intensywnie pracuje nad tym, aby stać się kuźnią talentów oraz jednym z najważniejszych regionów technologicznych w Europie. Warsaw Bitspiration Festival jest przestrzenią łączącą firmy i przedstawicieli branży, a program Samsunga Mistrzowie Kodowania upowszechnia naukę programowania w polskich szkołach. W ramach tej inicjatywy nauczyciele otrzymują szkolenie z zakresu kodowania, a następnie przekazują zdobytą wiedzę swoim uczniom. Dotychczas w programie udział wzięło 3000 nauczycieli, którzy podzielili się zdobytym doświadczeniem z 100 000 uczniów w całej Polsce.



Wielka Brytania

W 2014 roku Kanclerz Skarbu i Minister Edukacji przedstawili nowy program szkolnictwa, który zakłada naukę kodowania dla dzieci. Tym samym Wielka Brytania stała się pierwszym krajem z grupy G20, który przewiduje naukę podstaw programowania od przedszkola aż po klasę maturalną. Najmłodsi zaczynają swoją przygodę z nauką informatyki od układania puzzli czy gier wymagających rozwiązania problemu, aby zbudować ich pewność siebie już przy próbach "prawdziwego" programowania. Również w pozostałych rejonach Wielkiej Brytanii edukacja cyfrowa jest rozpowszechniana. Przykładowo szkockie Musselburgh Grammar School było pierwszym liceum, które wykorzystało transmisje internetowe (tzw. podcasty) już w 2005 roku, natomiast Irlandia Północna wprowadziła nagrodę Digital School of Distinction, aby docenić nauczycieli, którzy angażują się w postęp cyfrowej edukacji.



