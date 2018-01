Plus i Cyfrowy Polsat wprowadzają nowy Zestaw Internetu Domowego 300

Do oferty sieci Plus i Cyfrowego Polsatu trafi Zestaw Internetu Domowego 300. Nowy Zestaw Internetu Domowego 300 obsługuje technologię LTE-Advanced i pozwala na pobieranie danych z szybkością nawet do 300 Mb/s.

Zestaw Internetu Domowego 300 to rozwiązanie składające się z modemu zewnętrznego LTE (ODU-300) i routera Wi-Fi (IDU-300). Sprzęt szczególnie sprawdza się na obszarach o trudnych warunkach geograficznych lub urbanistycznych, na granicy zasięgu oraz często tam, gdzie nie ma dostępu do Internetu stacjonarnego, zarówno w blokach, jak i domach jednorodzinnych. Jest to pierwszy na polskim rynku sprzęt tego typu, który obsługuje szybkość pobierania danych do 300 Mb/s.

Najnowsza wersja Zestawu Internetu Domowego 300 wprowadza szereg udoskonaleń w porównaniu do poprzednika, czyli modelu ODU/IDU-200:

· Modem zewnętrzny ODU-300 jest modemem LTE kategorii 6. i pozwala na obsługę agregacji pasm, umożliwiając korzystanie z nowszej, szybszej i bardziej efektywnej technologii

LTE-Advanced o szybkości do 300 Mb/s;

· Obsługuje więcej częstotliwości: LTE FDD 800, 900, 1800, 2600 oraz LTE TDD 2600 MHz;

· Posiada dwa gniazda antenowe, co pozwała na ewentualne podłączenie dodatkowej anteny zewnętrznej wzmacniającej sygnał;

· Nowszy router Wi-Fi ac (IDU-300) umożliwiający szybsze przesyłanie danych wewnątrz sieci lokalnej.

Jak działa Zestaw Internetu Domowego 300?

Zestaw Internetu Domowego 300 sprawdza się w miejscach nietypowych, ze słabą dostępnością i siłą sygnału internetowego, także tam, gdzie nie ma Internetu kablowego. Zastosowanie modemu LTE, który umieszcza się na zewnątrz budynku, pozwala zwiększyć siłę odbieranego sygnału poprzez wyeliminowanie tłumienia przez ściany i inne elementy konstrukcyjne, a tym samym znacznie poprawić zasięg działania usługi. Montaż na wysokości może zmniejszyć wpływ niektórych przeszkód terenowych, np. wysokich budynków lub wzniesień w okolicy. Dzięki temu możemy korzystać z Internetu LTE o możliwie najwyższych parametrach w tej lokalizacji.

Urządzenia ODU/IDU można zainstalować niezależnie lub zintegrować z istniejącą instalacją antenową telewizji satelitarnej lub naziemnej, co ogranicza liczbę kabli doprowadzonych do domu. Za pośrednictwem kabla koncentrycznego sygnał trafia z modemu ODU-300 do znajdującego się w mieszkaniu routera Wi-Fi IDU-300, a ten rozprowadza go po wszystkich pomieszczeniach, zapewniając bezprzewodowy dostęp do Internetu.