Phishing na Facebooku. Uwaga na wiadomości z podejrzanym linkiem

Na Facebooku to już prawie chleb powszedni - odkąd stał on się bardzo popularnym portalem odwiedzanym przez miliony użytkowników dziennie, przykuł uwagę również naciągaczy, wyłudzaczy danych i hackerów. Licho nigdy nie śpi i wraca z kolejnym pomysłem.

Jeśli otrzymałeś wiadomość o następującej treści pod żadnym pozorem nie klikaj w link:

"Mamy zbyt wiele wiadomosci od Twojej strony.

Nalezy natychmiast zakonczyc swoje potwierdzenie w przeciwnym razie Twoje konto zostanie zamkniete.

Ponizej zalaczam link do nastepujacego:

_________________________

Ticket ID# : 1566950566963416

Ticket URL# : https://apps.facebook.com/612100535509882"



Jest to kolejny pomysł cyberprzestępców, który ma na celu włamania na profile Facebooka i komputery. Najprawdopodobniej link przekieruje nas do spreparowanej strony, gdzie po podaniu danych do logowania tracimy kontrolę nad kontem.

"Takie ataki demaskuje kilka drobiazgów. Po pierwsze są napisane chaotycznie, najczęściej łamaną polszczyzną, po drugie nieraz nie posiadają polskich znaków" - komentuje Mariusz Osiński inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken. "Jeśli zdarzy się, że nieświadomie użyliśmy podanego linku. Pamiętajmy o zmianie wszystkich haseł jakie posiadamy, gdyż statystyki pokazują, że lubimy używać tego samego ciągu znaków do logowań na wielu serwisach" - dodaje.

Facebook jak dotąd nie potrafi poradzić sobie z falą podobnych zagrożeń. Dlatego ostrzegamy, miejcie się na baczności i sprawdzajcie, gdzie wprowadzacie swoje dane do logowania. Warto sprawdzić na pasku adresu czy strona, na której się znajdujemy jest tą prawdziwa. Jest szansa, że to dobrze spreparowana kopia.