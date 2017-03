PC Fromat 4/2014 - 12 pełnych wersji na DVD

​Najnowszy numer PC Formatu to już 200. wydanie magazynu. Z tej okazji redakcja przygotowała całą masę atrakcji dla Czytelników.

Zdjęcie PC Fromat 4/2014 /PC Format

Na płycie można znajdziesz aż 12 atrakcyjnych pełnych wersji programów - w tym półroczną wersję pakietu Internet Security Bitdefender, wciągającą grę, kreator stron WWW i oprogramowanie do porządkowania Windowsa. A do tego jeszcze 11 roczników PC Formatu w plikach PDF i kompletny kurs GIMP-a.

Reklama

Zestaw promocji i ofert rabatowych także jest bogatszy niż zwykle, do tego absolutnym hitem jest kod do serwisu VoD Chili.com o wartości aż 200 zł. Umożliwia to obejrzenie kilkudziesięciu tytułów ze specjalnej oferty. Dla stałych czytelników PC Formatu przygotowano konkursy z nagrodami. Mamy do rozdania ponad 200 nagród wartych w sumie 40 tys. zł.

Dla tych, których interesują testy sprzętu, redakcja sprawdziła najtańsze, nowe karty graficzne oraz wzmacniaczy Wi-Fi.

Nowy numer PC Formatu w sprzedaży 6 marca - zobacz spis treści.