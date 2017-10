PC Format 11/2017 - 20 pełnych wersji i aktualizacje Windows 7

W najnowszym numerze PC Format redakcja zebrała poprawki do Windows 7 w jednym miejscu, przygotowała 20 pełnych wersji programów, a także ma coś dla osób uczących się języka obcego.

Zdjęcie PC Format 11/2017 /PC Format

Na płycie DVD dołączonej do tego wydania umieszczono 20 atrakcyjnych pełnych wersji programów do swojego komputera. To rekordowa liczba pełnych wersji zebranych na jednej płycie, a różnorodność zebranych aplikacji sprawi, że z pewnością każdy znajdzie w tym zbiorze coś dla siebie.

Dodatkową atrakcją jest pakiet wszystkich poprawek do systemu Windows 7, który mimo swojego wieku wciąż jest najpopularniejszą wersją Okienek w Polsce. Dzięki płycie PC Formatu liczba poprawek koniecznych do ściągnięcia z internetu po reinstalacji systemu znacząco spada.

Dla osób, które przymierzają się do rozpoczęcia kolejnego roku nauki języka obcego, redakcja ma nie lada gratkę - darmowy miesiąc kursu Olive Green w serwisie SuperMemo.com. Jest to innowacyjny kurs przygotowany przez renomowany serwis e-learningowy. Korzystając z promocji PC Formatu oraz darmowego miesiąca dostępnego na tej platformie, można korzystać z kursu w sumie przez 60 dni i szlifować angielski zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym.

Czytelnikom, którzy przymierzają się do wymiany komputera i łakomym okiem patrzą na procesory Ryzen, redakcja ułatwia życie, testując płyty główne do tej platformy.

Najnowszy numer PC Formatu pojawi się w sprzedaży 2 października.