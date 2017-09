PC Format 10/2017 - jak naprawić Windowsa, plus 1000 e-booków i audiobooków

W najnowszym numerze PC Formatu można znaleźć ponad 1000 e-booków i audiobooków. W numerze można także znaleźć poradnik, jak naprawić usterki w Windowsie, a także, jak rozkręcić sprzedaż internetową.

Zdjęcie PC Format 10/2017 /PC Format

Dla osób nie chcących przepłacać za serwis naprawiający usterki w Windows, redakcja PC Formatu przygotowała kilka pełnych wersji programów zamieszczonych na płycie DVD najnowszego wydania PC Formatu. Są one w stanie samodzielnie usunąć wiele typowych problemów, zaktualizować wszystkie sterowniki, odzyskać skasowane pliki i optymalnie skonfigurować system.

Reklama

Wiele osób chce spróbować własnych sił i rozkręcić biznes, np. sprzedaż internetową. W tym numerze PC Formatu opisano, jak zacząć i jakie kroki należy wykonać na początku, aby nie wejść w konflikt z prawem.

Bieżące wydanie PC Formatu to nie lada gratka dla tych, którzy lubią dużo czytać. Na płycie DVD zamieszczono ponad 1000 e-booków i audiobooków. Są tam zarówno lektury, jak i beletrystyka. Jeżeli nie masz czytnika e-booków, a nie lubisz czytać na ekranie komputera, to ze strony dowiesz się wszystkiego, co należy wiedzieć przed zakupem czytnika.

Natomiast dla osób szukających jeszcze większej liczby e-książek, przygotowano promocję, w ramach której czytelnicy otrzymają rabat na ofertę serwisów z e-bookami i audiobookami - Storytel i ibuk.

Najnowszy numer PC Formatu pojawi się w sprzedaży 4 września.