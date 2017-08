Pasta termoprzewodząca - ratunek dla komputera i konsoli

Komputer, notebook albo konsola bucha gorącym powietrzem? Nie zawsze jest winne chłodzenie. Sprawcą całego zamieszania może być pasta termoprzewodząca.

Zdjęcie Przykładowa pasta termoprzewodząca (Zalman STG2) /materiały prasowe

Pasta termoprzewodząca to plastyczna masa, której główną cechą jest wysokie przewodnictwo cieplne. Stosuje się je m.in do pokrycia komponentów wewnątrz komputera, wydzielających wysoką temperaturę podczas pracy. Pasta niweluje nawet niewielkie przerwy między komponentem a chłodzeniem, ułatwiając efektywniejsze przekazywanie ciepła. Możemy ją stosować na CPU, procesorze graficznym, chipsecie (mostek północny) i pamięciach RAM.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów past. Ich skład bazuje na różnych składnikach: silikonie, metalach - głównie srebro, ceramice, a także syntetycznych diamentach. Konsystencja przybiera różne stany, w zależności od składu chemicznego - może być półpłynna lub bardzo zwarta. Ma to znaczenie szczególnie przy ewentualnym rozprowadzaniu. Jeśli chcecie uniknąć cyklicznego wymieniania pasty zostawcie produkty na bazie silikonów. Dobrym i bezpiecznym wyborem będzie kompozycja dielektryczna (elektrycznie nieprzewodząca) - jej cena to około 32 zł za tubkę.



Ratunek dla komputera

Fabryczne pasty termoprzewodzące Intela oraz AMD, a także te stosowane w notebookach są rozwiązaniami budżetowymi. Po mniej niż roku tracą swoje właściwości, najczęściej twardniejąc i kruszejąc. Od tego nie są wolne nawet najdroższe laptopy dla graczy od renomowanych producentów. Pierwszym syndromem upływu ważności pasty termoprzewodzącej będzie coraz większy hałas chłodzenia i niepokojący wzrost temperatur. Po wymianie na dowolną pastę termoprzewodzącą nawet fabryczne chłodzenie zaskoczy Was kulturą pracy i niskimi temperaturami.

W przypadku wielu notebooków (AMD i Intel) "dobranie się" do CPU oraz GPU wymaga niewielkiego wysiłku. Wszystko zależy od posiadanego modelu. Trochę więcej zabawy jest z konsolą do gier, ale YouTube jest pełen poradników jak sobie i z tym poradzić w domowych warunkach.

Postaw na nogi konsolę

Czy zauważyliście, aby wasze PlayStation 4 lub Xbox One zachowywało się jak suszarka? Niestety w konsolach obecnej generacji producenci również stosują pasty termoprzewodzące nienajlepszej jakości. Jeśli skończyła się gwarancja na urządzenie nie ma co zwlekać, rozkręcenie PS4 lub XOne jest naprawdę proste. Podobnie możecie, a wręcz powinniście postawić na nogi swoje PlayStation 3 oraz Xbox 360. Tam również producenci się nie popisali, a wymiana pasty powinna znacznie obniżyć temperatury, co skutkuje ulgą dla uszu i przedłużeniem żywotności konsoli.

Przed zastosowaniem pasty

Zanim jednak przejdziecie do operacji włączcie na kilka minut urządzenie by nabrało temperatury, bowiem tak stara pasta trochę odpuści ułatwiając demontaż. Do wyczyszczenia resztek używajcie czystego alkoholu, albo np. rozpuszczalnika do paznokci absolutnie unikając skrobania śrubokrętem lub żyletką. Zwykły wacik wystarczy. Pamiętajcie również, aby nie przesadzić z nałożeniem świeżej pasty - niewielka ilość już wystarczy, bowiem w przeciwnym wypadku osiągniemy odwrotny efekt, czyli utrudnimy przewodzenie ciepła.