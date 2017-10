Para z Indiany oszukała Amazon na ponad milion dolarów

Sprytna para złodziei postanowiła wykorzystać prokonsumenckie nastawienie popularnego sklepu.

Zdjęcie Erin i Leah Finan zostali oskarżeni o oszustwo i pranie brudnych pieniędzy /AFP

Amazon słynie między innymi z tego, że obsługa zwrotów i wymian stoi na bardzo wysokim poziomie. W przypadku niektórych produktów, przy zgłaszaniu wady towaru, nie jest wymagane nawet odsyłanie zepsutych egzemplarzy. Ten fakt postanowiła wykorzystać pewna para ze stanu Indiana, która na masową skalę kupowała i symulowała awarie kamerek GoPro oraz zegarków Samsunga.

Erin i Leah Finan dostawali w ten sposób dwa produkty w cenie jednego i oba sprzedawali zarabiając na tym około 50 procent wartości jednego egzemplarza. Aby nie wzbudzać podejrzeń, podszywali się przy zakupach pod inne osoby, korzystając w sumie z ponad 100 różnych kont.



Co ciekawe, we wszystko zamieszany był dodatkowo znajomy małżeństwa, Danijel Glumac, który skupywał wspomniane przedmioty i sprzedawał je własnymi kanałami, piorąc przy tym nielegalnie zarobione pieniądze. Według szacunków The Star Press, złodzieje zarobili w ten sposób 1,2 miliona dolarów.



Oszustwo zostało wykryte dzięki śledztwu przeprowadzonemu przez policję stanową i urząd podatkowy. Erin i Leah Finan zostali oskarżeni o oszustwo i pranie brudnych pieniędzy. Grozi im do 20 lat więzienia.