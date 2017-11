PAMI 2017 - czwarta edycja Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji

W Krakowie po raz czwarty z rzędu odbędzie się wydarzenia Polsko-Amerykanski Most Innowacji. Wydarzenie jest kierowane głównie do młodych przedsiębiorców i startupowców oraz do wszystkich, którzy chcą realizować innowacyjne projekty lub planują założenie własnej działalności.





A Guide to Success" - to hasło przewodnie 4. edycji wydarzenia. Dziesięciu znamienitych spikerów, 20 sesji, 32 godziny warsztatów - w sumie dwa dni wypełnione kreatywnymi rozmowami, wykładami i szansą na niepowtarzalny networking. Jak twierdzą organizatorzy, PAMI 2017 to doskonałe miejsce na znalezienie inspiracji, poznanie influencerów z Polski i Stanów Zjednoczonych, a także - zwyczajnie - dobrze spędzony czas.

- Wierzymy, że podstawą każdego biznesu są relacje budowane na wspólnych wartościach. Dlatego misją PAMI jest rozwijanie społeczności, która wspiera realizację innowacyjnych pomysłów i promuje ideę inspirującej przedsiębiorczości - podsumowują organizatorzy z Konsulatu Generalnego USA , Fundacji Laboratorium Innowacji i Kreatywności i Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.



Oficjalna strona wydarzenia z programem i możliwością rejestracji

Wśród zaproszonych gości znajdziemy takie sławy jak: Philip Zimbardo, emerytowany profesor Uniwersytetu Stamforda, który opowie o mechanizmach psychologicznych w biznesie, Johna Spence'a, eksperta do spraw rozwoju kompetencji przywódczych, czy Marka Parzydło zajmującego się budową marki osobistej.



Wideo PAMI w 2016 roku - relacja wideo





Wydarzenie odbędzie się w Krakowskim Parku Technologicznym w dniach 17-18 Listopada 2017.

Zdjęcie PAMI 2017 - niektórzy z prelegentów / materiały prasowe