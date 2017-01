Oszustwo na Facebooku - Robert Lewandowski nie oddaje swojego auta

Cyberoszuści postanowili wykorzystać nazwisko znanego piłkarza. W serwisie społecznościowym Facebook krąży wpis, w którym Robert Lewandowski chce... oddać swoje nowe audi za udostępnienie posta. To oczywiście nieprawda.

Zdjęcie To nie jest oficjalny profil Roberta Lewandowskiego, a konkurs to zwykłe oszustwo /Internet

Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, niektórzy wierzą, że udostępnienie wpisu rzeczywiście może doprowadzić do wygrania Audi RS7. Trzeba jeszcze tylko "dodać lajka i komentarz". W niektórych wariacjach tego oszustwa trzeba jeszcze wysłać pewną sumę na konto oszustów.



Warto przypomnieć, że cyberoszuści miesiąc temu stworzyli na Facebooku fałszywy profil Anny Lewandowskiej i wykorzystują go do zwabienia nieuważnych internautów w pułapkę. Sam fałszywy profil promował bowiem stronę internetową, która rzekomo oferuje atrakcyjne bony na zakupy do popularnych sieci sklepów. Aby je otrzymać, trzeba wysłać dwie wiadomości SMS Premium o łącznej wartości około 60 zł.

Twórcy fałszywego profilu działali wyjątkowo wyrachowanie - do uwiarygodnienia fałszywego konta wykorzystują oficjalne konto Anny Lewandowskiej, na którym od jakiegoś czasu publikują swoje komentarze.



Zdjęcie Oficjalny profil Roberta Lewandowskiego na Facebooku. Przy jego nazwie widać niebieski znacznik - to oznacza, że jest on zweryfikowany /Internet

Jak ustrzec się przed tego typu działaniami? Przede wszystkim zaglądać jedynie do oficjalnych profili gwiazd. Po drugie, należy pamiętać, że regulamin Facebooka oficjalnie zabrania organizowania takich konkursów. I po trzecie, nie warto wierzyć w takie informacje, że znany piłkarz rozdaje swoje nowe auto za udostępnienie posta na Facebooku.