ORWL PC - komputer z funkcją autodestrukcji

Firma Design SHIFT zaprezentowała swój najnowszy wynalazek, komputer stacjonarny z nietypowym zabezpieczeniem - opcją autodestrukcji.

Zdjęcie ORWL PC ma być najbezpieczniejszym mini PC na świecie /materiały prasowe

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to obecnie oczko w głowie wielu firm. Nic w tym dziwnego, ponieważ w wyniku ataków hakerskich i wycieków danych, firmy tracą klientów i pieniądze, a prywatni użytkownicy cenne pliki i wiele innych rzeczy. Firma Design SHIFT postanowiła stworzyć komputer, do którego nie włamie się nikt, ani fizycznie, ani przez sieć.

ORWL PC to niewielki komputer o charakterystycznej, okrągłej obudowie. Posiada on szereg zabezpieczeń systemowych, między innymi chroniących przed atakami UEFI i DMA, ale też fizycznych, takich jak czujnik, który wykrywa położenie specjalnego klucza NFC, należącego do właściciela lub osoby przez niego wyznaczonej.



Kiedy klucz nie zostanie wykryty w okolicy, komputer automatycznie wyłącza się, blokuje porty USB i odcina od sieci. Oprócz tego, gdy zostanie wykryta próba niepożądanego otworzenia obudowy, dysk z danymi ulegnie autodestrukcji.



ORWL może pracować pod kontrolą Windowsa, Qubes OS i Ubuntu. Komputer występuje w konfiguracjach z procesorami Intel M Skylake, posiada 8 GB RAM i pamięć masową SSD do 480 GB. ORWL PC zostanie wprowadzony do sprzedaży w sierpniu, a jego ceny zaczynają się od 1699 dolarów.