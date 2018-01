Open Mind - wtyczka do przeglądarki, która wykryje fake newsy

Fałszywe informacje to plaga, która w ostatnim czasie zalała internet. Grupa studentów stworzyła narzędzie, które ma pomóc w identyfikacji treści uznawanych za fake newsy.

Grupa studentów z różnych placówek naukowych, biorąca udział w hackatonie organizowanym przez Uniwersytet Yale, stworzyła program w formie wtyczki do przeglądarki, który filtruje treści podejrzewane o bycie fake newsami. Jego działanie jest proste - algorytm sprawdza, czy adres który odwiedzamy był kiedykolwiek kojarzony z fałszywymi wiadomościami lub czy użytkownicy w ostatnim czasie nie zgłaszali go do specjalnej bazy.

Jeśli okaże się, że wiarygodność strony jest niska, na ekranie pojawi się stosowne ostrzeżenie, a tuż obok wyświetlone zostaną propozycje stron, które można odwiedzić w zamian.



Co ciekawe, wtyczka analizuje zawartość wszystkich stron pod kątem kontrowersyjności i skrajności poglądów. Mechanizm automatycznie wybiera najbardziej obiektywne i neutralne treści, proponując je użytkownikowi w pierwszej kolejności.



Wtyczka Open Mind ma być dostępna dla każdego w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Będzie współpracowała ze wszystkimi najpopularniejszymi przeglądarkami.