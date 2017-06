Okulary Google Glass otrzymują pierwszą aktualizację od 2 lat

Ktoś jeszcze pamięta o Google Glass? Okazuje się, że Google wciąż pracuje nad rozwojem rewolucyjnego projektu

Zdjęcie Google Glass był rewolucyjnym projektem, który został wyparty przez okulary VR /AFP

Google wypuściło aktualizację oprogramowania do okularów Google Glass. Wprowadza ona przede wszystkim możliwość łączenia się z innymi akcesoriami za pomocą technologii Bluetooth, a także liczne poprawki, które mają usprawniać działanie akcesorium.



Google Glass to projekt, który miał być przełomem. Futurystyczne okulary wyposażone w mały projektor, który unosi się nad oczyma użytkownika, połączony z systemem obsługi komend głosowych to oryginalny pomysł, który miał szansę się przyjąć. Tak się jednak nie stało i od ponad dwóch lat projekt stoi w miejscu. Na jego niepowodzenie złożyło się wiele czynników, w tym rosnąca popularność gogli VR i bardzo wysoka cena.

Co skłoniło giganta z Mountain View do wskrzeszenia prac nad Google Glass? W sieci pojawiło się wiele komentarzy, sugerujących, że Google pracuje nad drugą generacją okularów, jednak są to bardzo odważne przypuszczenia.