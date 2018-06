Okręt podwodny z drukarki 3D działa bez silnika

Grupa badaczy stworzyła miniaturowy okręt podwodny, która nie tylko jest wydrukowana na drukarce 3D, ale również nie potrzebuje żadnego silnika do działania. Do czego może przydać się tego typu technologia?

Zdjęcie Okręt podwodny z drukarki 3D? Niebawem będzie to normą /123RF/PICSEL

Naukowcy z ETH Zurich oraz California Institute of Technology stworzyli miniaturowy okręt podwodny, którą można wydrukować na drukarce 3D. Co najlepsze, cała konstrukcja nie potrzebuje żadnego, specjalnego napędu, aby móc się poruszać pod wodą. Poprzez reagowanie na zmiany w temperaturze, konstrukcja porusza wiosłami i płynie do przodu.

Materiały wykorzystane do konstrukcji łodzi korzystają między innymi z polimerów - dzięki temu są one w stanie być podatnymi na podgrzewanie oraz ochładzanie. Nawet po zmianie kształtu miniaturowy okręt podwodny jest w stanie powrócić do swoich oryginalnych wymiarów.

Cała konstrukcja jest bardzo prymitywna, jednak pokazuje, iż drzemie w niej całkiem spory potencjał. W przyszłości naukowcy chcą opracować bardziej złożone techniki dotyczące poruszanie się samej łodzi - ma to pozwolić na wykorzystanie projektu do eksploracji mórz i oceanów bez konieczności polegania na zewnętrznym źródle zasilania.