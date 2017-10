Okna, drzwi i rolety sterowane głosem – intersująca technologia z Krakowa

Od teraz okna, drzwi i rolety w domu można otworzyć bez ich dotykania – wystarczy odpowiednia komenda głosowa. Krakowska firma Grupa Oknoplast, bazując na własnej inwencji i zagranicznych rozwiązaniach, stworzyła interesujący projekt, który ułatwi życie wielu domownikom

Zdjęcie

- Mowa jest najbardziej oczywistym z interfejsów. Jeszcze bardziej niż dotyk. Trudno o coś bardziej naturalnego" - w ten sposób obsługę urządzeń przy pomocy naszego głosu opisują eksperci z Google i Amazon. Dwóch amerykańskich gigantów technologii od lat pracuje nad asystentami głosowymi. Google stworzyło Asystenta Google, a Amazon cyfrową asystentkę znaną jako Alexa. Obie platformy momentami przypominają wynalazki prosto z serialu "Star Trek", tymczasem nie tylko są one dostępne dla każdego, ale również korzystają z nich polskie firmy.

Pomoc domowa z przyszłości

Na jakiej zasadzie działają asystenci głosowi? W przypadku Amazonu możemy mówić o dwóch technologiach - inteligentnym głośniku (na przykład Amazon Echo) i usłudze działającej w chmurze (asystentka Alexa). Podłączony do Internetu głośnik przekazuje nasze polecenia asystentowi działającemu w chmurze (cloud computing). Po chwili otrzymujemy odpowiedź, na zadane pytanie.

Cyfrowi pomocnicy umożliwiają np. rezerwację stolika w restauracji, aktualizację terminu kolacji w kalendarzu czy ustawienie konkretnego przypomnienia. Gdy będzie się zbliżała godzina wydarzenia, asystent sprawdzi dla ciebie prognozę pogody i zamówi taksówkę. Wszystko w trakcie krótkiej rozmowy. Na tym jednak nie koniec, bo asystent może stanowić bardzo ważny element infrastruktury inteligentnego domu, pomagając mieszkańcom w obsłudze na przykład termostatu czy światła. Amazon Echo przyda się również do... otwierania i zamykania okien, drzwi i rolet.

Zdjęcie

Open the door!

Krakowska firma Grupa Oknoplast wykorzystała technologie Amazonu, aby stworzyć bardzo unikatowe rozwiązanie - drzwi przesuwne HST, które otwierają się i zamykają po wypowiedzeniu odpowiedniej komendy. Technologia Polaków dostępna jest także do rozwijania i zwijana rolet, otwierania i zamykania okien, a także drzwi zewnętrznych.

Zdjęcie

Można by zadać sobie pytanie: "Po co mi właściwie takie udziwnienie?". Dopóki nie zaimplementujemy tej technologii w swoim domu, trudno będzie zrozumieć, jak bardzo może się okazać przydatna. Prozaiczny przykład: Ile razy chcieliśmy otworzyć lub zamknąć okno czy drzwi przesuwane, ale akurat leżeliśmy z książką na łóżku czy siedzieliśmy przy komputerze? Niby wykonanie takiej czynności zajęłoby tylko kilka sekund, jednak zwykłe, ludzkie lenistwo sprawia, że często tego zwyczajnie nie robimy. A tak, wystarczy powiedzieć: "Alexa, open the door", i po kłopocie. Inny przykład dotyczy sytuacji, kiedy mamy obie ręce zajęte, bo właśnie coś przenosimy - stajemy przed drzwiami i albo musimy położyć, któryś z przedmiotów na podłodze, albo zaczynamy gimnastykować się, jednocześnie próbując dosięgnąć klamki, trzymając wszystkie ciężary zarazem. Czasami kończy się to wylądowaniem "bagażu" na ziemi. A wystarczy powiedzieć: "Alexa, open the door"

Dlaczego rozwiązanie Grupy Oknoplast wymaga komendy w języku angielskim? Na tym etapie rozwoju technologii asystentów głosowych obsługa języka polskiego nie jest wspierana. Z czasem ulegnie to zmianie, wtedy komenda angielska zostanie zastąpiona polską. Jednak, bądźmy szczerzy, wypowiedzenia zdań takiego jak takich jak "Alexa, Open the window" czy "Alexa, Close the door" nie stanowi najmniejszego problemu, nawet dla osób z podstawowym angielskim. Asystent głosowy nie przejmuje się akcentem ani wymową - od razu wie, co mamy na myśli. Ewentualnie poprosi o powtórzenie komendy.

Opisane powyżej technologie to zapewne początek. Z czasem asystenci głosowi nie tylko będą tłumaczyć symultanicznie różne języki, ale również przewidzą, kiedy będziemy chcieli otworzyć okno czy drzwi, całość na podstawie analizy naszych przyzwyczajeń i codziennych praktyk. Wszystko po to, aby ułatwić nam życie. Niepotrzebne innowacje? Kilka lat temu mówiliśmy podobnie o wielu funkcjach smartfonów. Dzisiaj mało kto wyobraża sobie funkcjonowanie bez aplikacji czy nawigacji w kieszeni. Z asystentami głosowymi i wspieranymi przez nich technologiami będzie podobnie.

Wideo youtube

Materiał powstały we współpracy z Grupą Oknoplast