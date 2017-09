Od września w Michigan autonomiczne samochody będą rozwozić pizzę

Znana sieć pizzerii, przy współpracy z Fordem, opracowała system dostawy, w którym będą brały udział autonomiczne pojazdy.

Zdjęcie Ford pracuje nad wdrożeniem autonomicznych samochodów /materiały prasowe

Autonomiczne pojazdy na ulicach to już nie odległa przyszłość. Od września, w Michigan, Fordy Fusion Hybrid będą rozwozić zamówienia z restauracji Domino's Pizza. Oczywiście, mowa tutaj tylko o jednej z dzielnic, a nie całym mieście i losowo wybranych zamówieniach, a nie wszystkich. Mimo to, eksperyment jest dobrą bazą do zapoczątkowania nowej ery miejskiego transportu.

Jak zapewniają, przedstawiciele obu firm, na razie chodzi jedynie o zbadanie reakcji klientów i otoczenia, a także opracowanie nowych rozwiązań, które sprawią, ze cała procedura dostarczania zamówień będzie prosta i niezawodna. Co ciekawe, mimo iż pojazdy będą częściowo poruszać się same, na ich pokładzie póki co będzie znajdował się człowiek.



Pilot będzie przede wszystkim nadzorował jazdę auta i pilnował, aby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Ford jednak liczy, że wkrótce jego funkcja stanie się niepotrzebna, a pojazd będzie na tyle inteligentny, że bez żadnego zagrożenia pokona całe miasto. Nasuwa się jednak jedno, bardzo istotne pytanie - kto w takiej sytuacji wniesie pizzę na drugie piętro?