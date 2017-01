Oczyszczacz powietrza – jak pozbyć się smogu z domu

​Smog stał poważnym zagrożeniem dla zdrowia Polaków. Czy oczyszczacze rzeczywiście są w stanie poprawić kondycję powietrza w naszym mieszkaniu? A jeśli tak, jakimi urządzeniami warto się zainteresować?

Wraz ze spadkiem temperatury i sezonem grzewczym w Polsce, nasiliło się występowanie nienaturalnego zjawiska atmosferycznego zwanego smogiem, który znacząco wpływa na życie mieszkańców dużych aglomeracji. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczone powietrze zabija blisko 7 milionów ludzi na całym świecie. Liczba ta do 2050 roku może się podwoić jeżeli nie zostaną wdrożone odpowiednie środki zapobiegające zatruciu powietrza. Uczeni podkreślają, że równie niebezpieczne dla naszego zdrowia jest powietrze, którym oddychamy w domu, czy pracy.

Jak bardzo szkodliwy jest smog?

Smog może wywoływać ataki duszności, łzawienie, zaburzenie układu krążenia, podrażnienia skóry oraz na zaburzenia układu nerwowego. Powyższe objawy i twarde dane wyraźnie wskazują, jak poważnym zagrożeniem dla ludzkiego życia i zdrowia jest zjawisko smogu. Dorosły człowiek wykonuje od 12 do 24 wdechów na minutę, każdorazowo wdychając 150 ml powietrza w przypadku kobiet i 200 ml w przypadku mężczyzn. Pokazuje to jak ważny jest jego skład i jak duże to ma znaczenie dla naszego zdrowia szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy trudno o czyste powietrze.

- Drogi oddechowe przygotowują wdychane powietrze poprzez regulację temperatury, nawilżanie i oczyszczanie. U zdrowych ludzi powyższe mechanizmy mogą stawać się niewydolne w przypadkach zwiększenia zanieczyszczenia powietrza poprzez np.: spaliny ze szczególnym uwzględnieniem spalin z silników DIESLA, smog, wyziewy z fabryk w zindustrializowanych rejonach, grzyby, roztocza, a także zanieczyszczenia powietrza na różnych stanowiskach pracy: np. u fryzjerów, pracowników fabryk narażonych na wdychanie azbestu w określonych stężeniach i inni - tłumaczy lek. med. Magdalena Napora-Grabowska, specjalista alergologii i chorób płuc.

Raporty WHO pokazują, że w polskich miastach oddychamy niezwykle zanieczyszczonym powietrzem. Według opracowania międzynarodowej organizacji wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej znalazły się aż 33 leżące w Polsce

Czy oczyszczacz pomoże?

Nie mamy bezpośredniego wpływu na jakość powietrza na zewnątrz. Możemy jednak skorzystać z gotowych rozwiązań. Jednym z coraz popularniejszych technologii, które mogą pomóc zmierzyć się ze smogiem są odświeżacze powietrza. "Często pacjenci, a także zdrowi członkowie ich rodzin pytają: czy jest sens kupować urządzenia poprawiające kondycję powietrza wdychanego w pomieszczeniach?. Odpowiedz zawsze brzmi tak. Jeśli weźmiemy pod uwagę dzieci to w każdej grupie wiekowej proporcje ilości wdychanego i wydychanego powietrza w stosunku do masy ciała są jeszcze bardziej imponujące. Tak jest szczególnie u niemowląt i małych dzieci, tak aby w miarę wzrastania zmniejszyć się do proporcji właściwych dla osób dorosłych. Dane te pokazują jak ważny przy tej ilości wdychanego powietrza jest jego skład i jak duże to ma znaczenie dla naszego zdrowia - odpowiada lek. med. Magdalena Napora-Grabowska.

Oczyszczacze powietrza kosztują między 1000 a 2000 zł - zależnie od marki, oferowanych funkcji i jakości wykonania. Na rynku oczywiście znajdziemy model tańsze (jak i droższe), ale ten przedział cenowy wydaje się najbardziej rozsądny. Na rynku znajdziemy odświeżacze powietrza takich firm jak Stadler Form, Philips czy Sharp. Poniżej prezentujemy trzy urządzenia warte uwagi.

Trzy przykładowe oczyszczacze powietrza warte uwagi

Stadler Form Viktor

Ten oczyszczacz przepuszcza powietrze przez specjalnie opracowany system filtrów HPP. Ponadto charakteryzuje się wysoką wartością CADR (wskaźnik dostarczania czystego powietrza). System pracy Viktora opiera się na filtrach:

Wstępnym, który zatrzymuje duże cząstki np. włosy, pyłki i kurz, aby ochronić przed nimi kolejne filtry i optymalizować ich działanie. Filtrze HPP (system filtracji cząstek o wysokim potencjale), jego zadaniem jest zatrzymanie cząsteczek drobnego kurzu, pyłków, cząsteczek sadzy, wirusów, jak i zarodników pleśni. Filtr HPP wychwytuje zanieczyszczenia dzięki działaniu wielu bardzo silnych pól magnetycznych. Węglowy. Duży i bardzo wydajny filtr, który zawiera cząsteczki węgla aktywnego o dużej powierzchni. Pochłania z powietrza większość gazów i zapachów. Zarówno filtr wstępny jak i HPP można poddać procesowi mycia, a co za tym idzie ich praca nie generuje dodatkowych kosztów.



Viktor posiada pięć zakresów pracy, od bardzo cichej do bardzo dużej mocy, co daje możliwości wielu zastosowań w ciągu doby. Urządzenie jest zaopatrzone w dozownik substancji zapachowych. Jego minimalistyczny design harmonijnie współgra z każdym wnętrzem. Efektywnie pracuje na powierzchni do 50 m2.

Cena? Około 1200 zł

Philips Combi AC4080

Nawilżacz i oczyszczacz powietrza w jednym. Urządzenie Philipsa utrzymuje nawilżenie powietrza na stałym, rekomendowanym poziomie od 40 do 60 proc.. Dodatkowo naturalna i bezpieczna technologia rozprzestrzenia o 99 proc. mniej bakterii bez tworzenia pary wodnej i pozostawienia mokrych śladów. Urządzenia posiadają także tryb nocny (wyciszony tryb pracy). Urządzenie filtruje 99 proc. bakterii, w pomieszczeniach do 43 m2. Jego wydajność nawilżania to 300 m³/h.



Jego inteligentny czujnik mierzy jakość i wilgotność powietrza w celu kontrolowania działania trybu automatycznego.

Cena? Około 1699 zł

Sharp KC-A40EU W

Oczyszczacz i nawilżacz w jednym. Sprzęt został wyposażony w technologię Plasmacluster zapewniającą oczyszczenie powietrza z unoszących się pleśni, wirusów i alergenów. Według zapewnień producenta, urządzenie przeznaczone zostało do pomieszczeń o powierzchni ok. 26 m². Urządzenie ma tryb pracy automatycznej, czujnik kurzu oraz temperatury.

Cena? Około 1699 zł