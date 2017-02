Obywatele USA dostaną 10 dolarów za komputer z napędem DVD

W Ameryce użytkownicy mogą dostać 10 dolarów. Wystarczy posiadać dowód zakupu komputera z optycznym napędem DVD z okresu od 1 kwietnia 2013 do 31 grudnia 2008. Jak to możliwe?

Zdjęcie Napędy DVD to w tej chwili rzadkość w przenośnych komputerach /©123RF/PICSEL

To wynik pozwu zbiorowego, złożonego ponad 7 lat temu. Chodzi o zmowę cenową pomiędzy producentami: Sony, NEC, Panasonic oraz Hitachi-LG, którzy w tym okresie wspólnie ponieśli ceny swoich komponentów, wpływając tym samym na ceny komputerów.

Po pieniądze mogą zgłosić się mieszkańcy Arizony, Kalifornii, Waszyngtonu, Florydy, Hawajów, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesoty, Missouri, Montany, Nebraski, Nevady, Nowego Hampshire, Nowego Meksyku, Nowego Yorku, Karoliny Północnej, Oregon, Tennessee, Utah , Vermont, Zachodniej Wirginii, czy Wisconsin. Wymogiem jest posiadanie dowodu zakupu i zgłoszenie go do odpowiedniego punktu przed 1 lipca 2017 r..



Jak to zwykle bywa, najwięcej na całej sprawie zyskali jednak prawnicy, którzy wystawili firmom rachunek na ponad 124 miliony dolarów, za takie rozstrzygnięcie sprawy.