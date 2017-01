NVIDIA i Audi przygotowały autonomiczny pojazd ze sztuczną inteligencją

Na wystawie Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas, marka z Ingolstadt zaprezentowała jeżdżący autonomicznie pojazd koncepcyjny, który powstał we współpracy z firmą Nvidia.

Zdjęcie Audi Q7 deep learning concept /YOUCAR /YouTube

W ramach targowej prezentacji przygotowanej przez Nvidia, Audi zaprezentowało inteligencję Audi Q7 deep learning concept. By pojazd mógł swobodnie orientować się w przestrzeni, w jego przodzie zamontowano kamerę o rozdzielczości 2 megapikseli komunikującą się z komputerem NVIDIA Drive PX 2, bardzo precyzyjnie sterującym jazdą samochodu. Komputer z najwyższej jakości, bardzo wydajnym procesorem, został specjalnie dostosowany do potrzeb autonomicznej jazdy.

Rdzeniem oprogramowania są głębokie sieci neuronowe, które specjaliści Audi odpowiednio wytrenowali do samodzielnej jazdy i rozpoznawania dynamicznych wskazówek o ruchu drogowym. Najpierw, Audi Q7 deep learning concept podczas kilku jazd z człowiekiem za kierownicą, poznało trasę i jej otoczenie przez obserwację oraz przy pomocy dodatkowych kamer treningowych. W ten sposób ustalono korelację między reakcjami kierowcy, a rozpoznanymi przez kamery zdarzeniami i obiektami. Stąd, podczas późniejszych jazd demonstracyjnych, samochód jest w stanie zrozumieć instrukcje płynące np. z tymczasowo ustawionych świateł ulicznych, może je bezpośrednio zinterpretować i działać odpowiednio do sytuacji. Gdy pojawia się odpowiedni sygnał, pojazd koncepcyjny zmienia strategię jazdy i wybiera krótszą lub dłuższą trasę. System jest do tego stopnia niezawodny, że radzi sobie także z takimi zjawiskami zakłócającymi obraz jak złe warunki pogodowe czy kiepskie oświetlenie. Opanowuje zadania zarówno w nocy, jak i w dzień, przy bezpośrednim nasłonecznieniu oraz przy silnym sztucznym świetle.

Zasadniczo, metody uczenia się, których używa Audi Q7 deep learning concept, przypominają metodę tzw. wzmocnionego głębokiego uczenia się (ang. deep reinforcement learning). Zasady płynące z tej metody, były podstawą dla prezentacji Audi na specjalistycznej konferencji poświęconej sztucznej inteligencji Neural Information Processing Systems (NIPS), która odbyła się w grudniu w Barcelonie. Zaprezentowano tam specjalnie wytrenowane sieci neuronowe, podobne do tych funkcjonujących w ludzkim mózgu. Podczas gdy model samochodu (w skali 1:8) metodą prób i błędów uczył się parkowania, sieć Audi Q7 deep learning concept otrzymywała konkretne, istotne dla pojazdu dane - w ten sposób samochód uczył się od kierowcy.

NVIDIA uchodzi za największego i najważniejszego na świecie gracza w branży półprzewodników, posiadającego odpowiednie kompetencje systemowe. Audi współpracuje z tym producentem już od roku 2005. W roku 2007, w Audi A4, zastosowano chip produkcji firmy NVIDIA, a dwa lata później Audi A8 z techniką wdrożoną przez NVIDIA na pokładzie, weszło w zupełnie nowy wymiar wyświetlania obrazów. W najbliższych latach Audi i NVIDIA mają jeszcze bardziej zacieśnić swą długoletnią współpracę.